Paderno, a ottobre tornano le “Lezioni di Volo” con Mehala

Sono in programma tre lezioni gratuite in autunno

A organizzare gli incontri l’associazione Mehala attraverso le psicologhe del servizio Aquilone

PADERNO D’ADDA – Tornano le lezioni di volo con l’associazione Mehala, serate di approfondimento psicologico condotte dalle psicologhe di Aquilone (servizio di supporto specialistico a disposizione delle famiglie), pensate come spazi di confronto e dialogo, dove ascoltare e condividere esperienze diventa occasione per costruire legami e comunità.

Il calendario autunnale propone tre incontri gratuiti. Si comincia venerdì 3 ottobre con “Oltre i fatti, dentro le storie”, serata dedicata a esplorare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo per riconoscerli, comprenderli ed essere di sostegno. Il 21 novembre sarà invece la volta di esplorare il mondo degli “adolescenti e della sessualità” cercando di capire come gli adolescenti vivono oggi la sessualità e come essergli di supporto. Infine il 12 dicembre focus sulle nuove tecnologie con “Nativi digitali”, approfondendo rischi, opportunità e risorse di figli sempre connessi.

Per iscriversi e scoprire i dettagli delle serate, basta visitare il sito di Mehala e

compilare il form dedicato: https://www.mehala.org/index.php?

option=com_jem&view=category&id=6&Itemid=302

Gli incontri si terranno in presenza nella sala consiliare di Cascina Maria a Paderno d’Adda, con la possibilità di partecipare anche online. La scelta di esserci dal vivo però ha un valore speciale: offre la possibilità di conoscersi, confrontarsi direttamente e sentirsi parte di una comunità che sostiene e accompagna. Per le famiglie con bambini è disponibile un servizio di babysitting.

Gli incontri sono resi possibili grazie al finanziamento di Intesa Sanpaolo e alla

richiesta di patrocinio del Comune di Paderno d’Adda, sede dell’associazione.

Accanto alle serate, Mehala ha avviato anche progetti di sensibilizzazione e prevenzione rivolti a studenti, insegnanti e famiglie, offrendo alle scuole l’opportunità di collaborare per creare una rete consapevole di sostegno e accompagnamento. In questo avvio di anno scolastico, l’associazione – con il supporto delle psicologhe di Aquilone – ha già attivato un percorso sul bullismo in una scuola secondaria di primo grado del territorio e incontri rivolti ai genitori sullo stesso tema.