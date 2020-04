Paderno, azienda regala 3mila mascherine al Comune

Il sindaco Torchio ha ringraziato per il bel gesto, grazie al quale tutte le famiglie potranno essere dotate di mascherine

Fermi a 21 da diversi giorni i casi di contagio da covid 19

PADERNO – 3mila mascherine donate al Comune di Paderno da Tricot Chic, storica azienda del paese. La bella notizia è stata annunciata ieri sera, sabato, durante il video trasmesso dal sindaco Gianpaolo Torchio. Il primo cittadino ha aggiornato sulla situazione della diffusione del contagio, fermo da diversi giorni a quota 21 cittadini positivi. “Speriamo che non aumentino più. Come amministrazione abbiamo aperto una raccolta fondi sul progetto, varato anni fa con la parrocchia, denominato “Adotta una famiglia”. L’idea è quella di riuscire a implementare in questo modo i fondi destinati al Comune di Paderno, circa 20mila euro, grazie all’ordinanza della Protezione civile”.

Torchio ha poi parlato delle distribuzione delle mascherine. “Abbiamo ricevuto mille mascherine dalla Regione e le abbiamo distribuite ai cittadini con almeno 65 anni. Purtroppo non siamo riusciti a darne più di una a testa anche perché le abbiamo distribuite ai commercianti, i volontari e agli uffici comunali che devono restare necessariamente aperti”. Una scorta minima di dispositivi di protezione individuale è andata anche alle famiglie in quarantena o con positivi in modo da limitare il rischio di contagio.

Una penuria di mascherine a cui presto verrà posto rimedio grazie alla donazione effettuata da un’azienda privata: “L’azienda Tricot Chic mi ha convertito parte della produzione alla realizzazione di mascherine rinnovabili e di ottima qualità. Ci ha comunicato recentemente l’intenzione di regalarne 3mila al nostro Comune. Ringraziamo il dottor Nava per questo gesto che ci permette di raggiungere tutti i nuclei familiari di Paderno con in media due mascherine a testa”. La distribuzione dei nuovi presidi avverrà a partire da metà della prossima settimana.