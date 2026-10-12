Paderno, ben 900 firme raccolte da Occhio al Ponte per la candidatura del San Michele al FAI

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La raccolta firme è avvenuta in occasione delle giornate d’autunno del FAI

Anche la rete Occhio al Ponte ha raccolto nuove adesioni

PADERNO D’ADDA – Ben 900 firme, raccolte in due giorni, per la candidatura del Ponte San Michele come luogo del cuore Fai. Tante ne sono state raccolte sabato e domenica scorsi, 10 e 11 ottobre, nel corso delle giornate FAI d’autunno, durante le quali sono state spalancate le porte del Molino Colombo e della Villa Gnecchi Rusconi ed è stato anche possibile ricevere informazioni sul San Michele, il viadotto che da più di un secolo collega le province di Lecco e Bergamo sia tramite la linea ferroviaria che quella stradale.

Alla manifestazione hanno preso parte, con un banchetto, anche i promotori della rete Occhio al ponte, nata mesi fa per chiedere attenzione e rispetto al territorio e ai suoi cittadini nel processo, in corso, di progettazione del nuovo ponte di Paderno.

Al banchetto anche il sindaco di Paderno d’Adda Gianpaolo Torchio

“In questo weekend abbiamo raccolto 900 voti per la candidatura FAI e una cinquantina di nuove adesioni alla Rete – puntualizzano i portavoce del gruppo -. Abbiamo parlato moltissimo con le persone, perché l’attenzione al tema è davvero tanta. Abbiamo notato che circola anche tanta disinformazione o informazione parziale, quindi è stato utile esserci ed esserci in tanti”.

I sostenitori della rete Occhio al Ponte hanno collaborato con i volontari del FAI per le visite guidate, spiegando non solo lo status quo della situazione ma anche le proposte alternative elaborate in quest’ultimo periodo.

“In generale abbiamo trovato molto consenso e adesione alla nostra mobilitazione” concludono, soddisfatti, dalla rete, rinnovando l’invito a votare la candidatura del San Michele come luogo del cuore Fai. Chi volesse farlo può cliccare sul seguente link:
https://fondoambiente.it/luoghi/ponte-s-michele?ldc=

Attualmente il San Michele ha raccolto 7.120 voti ed è al 13esimo posto nella classifica nazionale.

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