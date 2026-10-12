Paderno, ben 900 firme raccolte da Occhio al Ponte per la candidatura del San Michele al FAI

La raccolta firme è avvenuta in occasione delle giornate d’autunno del FAI

Anche la rete Occhio al Ponte ha raccolto nuove adesioni

PADERNO D’ADDA – Ben 900 firme, raccolte in due giorni, per la candidatura del Ponte San Michele come luogo del cuore Fai. Tante ne sono state raccolte sabato e domenica scorsi, 10 e 11 ottobre, nel corso delle giornate FAI d’autunno, durante le quali sono state spalancate le porte del Molino Colombo e della Villa Gnecchi Rusconi ed è stato anche possibile ricevere informazioni sul San Michele, il viadotto che da più di un secolo collega le province di Lecco e Bergamo sia tramite la linea ferroviaria che quella stradale.

Alla manifestazione hanno preso parte, con un banchetto, anche i promotori della rete Occhio al ponte, nata mesi fa per chiedere attenzione e rispetto al territorio e ai suoi cittadini nel processo, in corso, di progettazione del nuovo ponte di Paderno.

“In questo weekend abbiamo raccolto 900 voti per la candidatura FAI e una cinquantina di nuove adesioni alla Rete – puntualizzano i portavoce del gruppo -. Abbiamo parlato moltissimo con le persone, perché l’attenzione al tema è davvero tanta. Abbiamo notato che circola anche tanta disinformazione o informazione parziale, quindi è stato utile esserci ed esserci in tanti”.

I sostenitori della rete Occhio al Ponte hanno collaborato con i volontari del FAI per le visite guidate, spiegando non solo lo status quo della situazione ma anche le proposte alternative elaborate in quest’ultimo periodo.

“In generale abbiamo trovato molto consenso e adesione alla nostra mobilitazione” concludono, soddisfatti, dalla rete, rinnovando l’invito a votare la candidatura del San Michele come luogo del cuore Fai. Chi volesse farlo può cliccare sul seguente link:

https://fondoambiente.it/luoghi/ponte-s-michele?ldc=

Attualmente il San Michele ha raccolto 7.120 voti ed è al 13esimo posto nella classifica nazionale.