Paderno, cena indiana con Mehala: una serata di gusto e solidarietà

Appuntamento sabato 6 settembre al centro sportivo di Paderno

L’iniziativa è promossa da Mehala, associazione che dal 2004 è a sostegno dell’infanzia più fragile

PADERNO D’ADDA – Torna l’atteso appuntamento solidale di fine estate firmato Mehala, l’associazione che dal 2004 opera nel sostegno all’infanzia più fragile. Sabato 6 settembre al centro sportivo di via Airoldi si terrà infatti la cena indiana 2025, una serata all’insegna di profumi e sapori tipici dell’India.

Il menù prevede piatti tipici della tradizione indiana, con varianti vegetariane e proposte dedicate ai più piccoli, turno unico alle 20.30 (il turno delle 19 è già esaurito), per il quale è ancora possibile prenotare. Non mancheranno dettagli che renderanno la serata ancora più speciale, come l’angolo per i tatuaggi all’henné per uno splendido ricordo della serata. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

“Partecipare alla cena indiana significa condividere sapori e amicizia, ma anche contribuire concretamente ai progetti di Mehala per l’infanzia più fragile – spiegano gli organizzatori -. Un piccolo gesto che fa una grande differenza nei Paesi dove l’associazione opera: Nepal, Kenya, India e Burkina Faso”.

Tutti i dettagli, i menù e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito https://www.mehala.org/calendario/eventi/event/44:cena-indiana-festa-2025.html

La prenotazione è obbligatoria, tramite il sito (turno disponibile: 20.30).