Paderno, con la consulta giovani raccolta di indumenti e coperte per i senza fissa dimora

L’iniziativa di solidarietà è stata denominata “Nessuno dovrebbe morire di freddo”

La raccolta di indumenti e coperte per i senza fissa dimora continuerà per tutto l’inverno

PADERNO – Si chiama “Nessuno dovrebbe morire di freddo” ed è l’iniziativa di solidarietà promossa, in queste settimane, dalla consulta giovani di Paderno per raccogliere indumenti e coperte per le persone senza fissa dimora da consegnare e donare al progetto Spazio37 di Monza che offre un aiuto concreto a queste persone. In poco tempo sono arrivate tantissime chiamate da parte dei cittadini del territorio.

“Siamo contenti della risposta ricevuta, non c’è stata esitazione da parte di tanti nell’aiutare la comunità anche in un periodo così complesso” dicono Emma Zucchi e Matteo Martini, consiglieri e membri della Consulta. “Molti vestiti donati erano di parenti venuti a mancare a causa dell’emergenza sanitaria, questo dà ancora più valore al dono e restituisce un senso di unità e speranza che non riteniamo importante condividere e testimoniare”.

L’iniziativa continua fino alla fine dell’inverno, i ragazzi di Paderno sono disponibili a ritirare i sacchi presso il domicilio di chi chiama (Emma 342 8500853 – Matteo 392 1469886)