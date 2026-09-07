Paderno, con Mehala sabato 12 una serata all’insegna della solidarietà

Appuntamento sabato 12 settembre al centro sportivo di via Airoldi

L’iniziativa è promossa dall’associazione Mehala

PADERNO D’ADDA – Torna sabato 12 settembre lo storico appuntamento organizzato dall’associazione Mehala che unisce sapori autentici al sostegno all’infanzia più fragile: una serata speciale tra profumi, colori e sapori dell’India.

Il ritrovo è al centro sportivo comunale di via Airoldi: si comincia alle 17.30 con l’accoglienza, dopodiché alle 18 spazio allo spettacolo di burattini “Truciolo e il cavallino a dondolo – Teste di legno per il Mondo” con la compagnia teatrale di marionette e burattini Il Cerchio Tondo. L’iniziativa è a ingresso libero ed è offerta ed organizzata dal Comune di Paderno d’Adda.

Alle 19 si terrà il primo turno della cena, seguito alle 20.30 dal secondo turno: nel corso della serata sarà attivo il servizio bar, il mercatino di Mehala, lo stand con la tatuatrice con l’henné e sarà possibile associarsi o rinnovare la quota associativa del sodalizio. Il menù prevede piatti tipici della tradizione indiana, con varianti vegetariane e proposte dedicate ai più piccoli

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. L’evento è confermato anche in caso di pioggia. Lo spettacolo dei burattini, in caso di maltempo, si svolgerà presso la palestra delle scuole elementari di Paderno.

Per maggior informazioni e per prenotarvi: www.mehala.org/calendario