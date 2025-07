Paderno d’Adda. Completati i lavori da 800 mila euro per la separazione della fognatura mista

Le opere hanno diminuito la probabilità di formazione degli allagamenti che affliggevano la zona

PADERNO D’ADDA – Lario Reti Holding ha recentemente concluso i lavori avviati a maggio per la separazione della rete fognaria mista nel comune di Paderno d’Adda. Il progetto ha previsto la posa di una nuova condotta dedicata alle acque nere, mentre quella esistente è stata destinata esclusivamente al convogliamento delle acque meteoriche.

Nel dettaglio, la separazione delle due reti ha permesso di dismettere tre scolmatori lungo Strada delle Liviere, dispositivi che, in caso di piogge intense, deviano parte della fognatura mista verso il fiume per evitare il sovraccarico della rete. Inoltre, nelle vie Festini, Mazzini e Cantù sono state realizzate nuove condotte per la fognatura nera, accompagnate dall’installazione di 42 nuove camerette di ispezione.

“Un elemento chiave dell’intervento è la nuova stazione di pompaggio realizzata in via Cesare Cantù, composta da una vasca per le pompe, una camera di manovra e un vano dedicato ai quadri elettrici, progettata per garantire un flusso costante e sicuro delle acque reflue verso il depuratore di Verderio. Contestualmente, sono stati eseguiti interventi di demolizione e riconversione degli scolmatori dismessi, trasformati in camerette di ispezione” spiegano da Lario Reti Holding.

“Lo sdoppiamento della rete persegue un duplice obiettivo: da un lato, convogliare al depuratore di Verderio esclusivamente le acque reflue, contaminate da sostanze biologiche, industriali e chimiche, rendendo così il trattamento più efficiente; dall’altro, ridurre significativamente il volume di acque piovane da trattare” comunicano da Lario Reti Holding.

Lario Reti Holding evidenzia anche un rilevante beneficio ambientale: “La separazione delle reti permette infatti di evitare lo sversamento nei fossati e nei corsi d’acqua delle acque reflue miste, che in caso di piogge intense verrebbero altrimenti scaricate dagli scolmatori”.

In concomitanza con gli interventi sulla rete fognaria, sono state sostituite anche alcune condotte dell’acquedotto per circa 2 chilometri, utilizzando tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD), materiale che garantisce una maggiore resistenza e durabilità nel tempo.

L’intervento, del valore di 800 mila euro, rappresenta un passo significativo verso una gestione più sostenibile delle risorse idriche e un potenziamento della sicurezza delle infrastrutture al servizio del territorio di Paderno d’Adda.