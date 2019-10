Paderno D’Adda. Il 13 ottobre porte aperte al Molino Colombo

Valorizzare il territorio con visite guidate al molino

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Fai

PADERNO D’ADDA – Il 13 ottobre, dalle 10 alle 17, Molino Colombo, in collaborazione con il FAI, apre le porte di casa per guidare i visitatori alla scoperta del 1° molino italiano azionato dall’energia elettrica, fondato nel 1882.

Una grande occasione d ivalorizzazione del territorio e delle sue attività tradizionali. Sarà una giornata in cui sia i più grandi sia i più piccini potranno toccare con mano, assaporare, provare, conoscere e sperimentare il mondo del molino attraverso una visita guidata della durata di circa un’ora. Non serve prenotazione e non c’è vincolo d’orario.

I partecipanti verranno condotti dai volontari del FAI e dallo staff di Molino Colombo attraverso un approfondimento storico e tecnico sul molino, ancora oggi in funzione, per concludere la visita all’interno dell’Accademia, dove ad attenderli ci sarà il Maestro di Farine Josè Consolandi.

In quest’ultimo momento i visitatori scopriranno il mondo dell’Accademia grazie alle spiegazioni di José e agli assaggi di focaccia e pizza. Il tour si concluderà con la possibilità di visitare il Factorystore dove, oltre allo spaccio aziendale delle farine, è presente anche una piccola mostra di fotografie d’epoca del molino e delle fasi di costruzione del ponte di San Michele. Per ulteriori informazioni scrivere a accademia@molinocolombo.it o a ufficiostampa@thezen.agency.