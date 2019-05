Paderno d’Adda, tante visite e anche una poesia per la statua di Leonardo alla Rocchetta

Tempo di lettura: 2 minuti

Realizzata dallo scultore Andrea Gaspari, la statua è stata inaugurata il 1° maggio

In suo onore è arrivata anche al Santuario della Madonna della Rocchetta una poesia scritta da Padre Nicola Galeno

PADERNO D’ADDA – Tante visite e persino un componimento poetico in suo onore. Non è passata di certo inosservata la statua di Leonardo, posizionata al Santuario della Madonna della Rocchetta per celebrare, in occasione del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, lo stretto rapporto tra il genio toscano e la valle dell’Adda. All’inaugurazione, avvenuta lo scorso 1° maggio, sono seguite numerose visite da parte di curiosi e viandanti che hanno apprezzato il lavoro svolto dallo scultore Andrea Gaspari.

Nei giorni scorsi anche un gruppetto della sezione Monte Barro Galbiate ha voluto passeggiare lungo l’alzaia dell’Adda fermandosi a visitare il santuario della Madonna della Rocchetta e la statua da poco posta nelle immediate vicinanze dell’ingresso. “La scultura che domina la vallata del fiume Adda è piaciuta molto” puntualizza soddisfatto il custode del Santuario Fiorenzo Mandelli, che nei giorni scorsi ha ricevuto un componimento poetico scritto da Padre Nicola Galeno, frate appartenente all’ordine dei carmelitani scalzi di Milano e dedicato proprio al Leonardo alla Rocchetta. “Chi da lungi ti vede ha l’impressione/ di trovarsi dinanzi ad un Profeta/ del Vecchio Testamento e non invece/ a chi vuol sempre tutto investigare/ per dare novello tocco alla Natura/ affascinante del corso dell’Adda,/vegliato dal mariano Santuarietto…”.