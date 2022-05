Rfi ha concluso i lavori di messa in sicurezza del tratto franato lungo l’alzaia dell’Adda

Il sindaco Torchio: “Finalmente si potrà tornare a fruire del percorso lungofiume nella sua interezza”

PADERNO – E’ prevista per il 2 giugno la riapertura del tratto di alzaia sotto il ponte San Michele chiuso da diverso tempo a causa di un’importante frana, avvenuta durante un violento temporale, in un cantiere connesso ai lavori di ristrutturazione del ponte.

“In base a informazioni ricevute da Rfi, i lavori di messa in sicurezza del tratto interessato si concluderanno nel mese di maggio e la riapertura al transito è prevista per il 2 giugno 2022” puntualizza il sindaco Gianpaolo Torchio, aggiungendo: “L’intervento di messa in sicurezza è consistito nella ricostruzione tramite opere a verde di sostegno di tipo “terre rinforzate” della porzione di versante franato e ha richiesto il coordinamento dei molti enti coinvolti per le valenze fluviali, ambientali, paesaggistiche e produttive di quell’area”.

Dal 2 giugno l’intero tratto di alzaia sarà così percorribile dai pedoni e dai ciclisti che potranno così tornare a godere della fruizione di uno degli angoli più belli della Valle dell’Adda. “Come Amministrazione accogliamo con grande soddisfazione il ripristino della continuità del percorso ciclopedonale lungo il fiume da Lecco a Cassano d’Adda” conclude Torchio.