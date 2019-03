All’indomani della riapertura del ponte una grande festa per celebrare la fine della prima fase lavori.

Un salame di cioccolato lungo 195 metri ha battuto il record mondiale

PADERNO D’ADDA – Sfida vinta! Paderno potrà vantarsi di aver realizzato il salame di cioccolato dei record.

Oggi, sabato, il giorno dopo l’inaugurazione dell’apertura al transito ciclopedonale del ponte San Michele a Paderno si è tenuta un’altra festa, quella del salame di cioccolato dei record. Nata dalla vulcanica mente dell’artista Andrea Gaspari, l’iniziativa ha presto coinvolto decine e decine di persone pronte a portare oggi un metro di salame con cui concorrere alla realizzazione del record.

In origine la manifestazione avrebbe dovuto coinvolgere anche la sponda bergamasca del ponte San Michele, ma la consulta associazioni di Calusco ha preferito non aderire ritenendo ancora molti i disagi che i pendolari devono affrontare.

Paderno, però, non ha rinunciato ai festeggiamenti. Un salame di cioccolato lungo 195 metri, che ha battuto il record in carica detenuto da un comune in provincia di Napoli, la banda, tanti palloncini e intere famiglie che hanno approfittato della giornata di sole, questi gli ingredienti della giornata.

Più che soddisfatto l’organizzatore Gaspari: “La giornata ha funzionato e si è rivelata una bella occasione per ritrovarsi e fare festa. Riteniamo che anche in questo modo si possa tenere alta l’attenzione sul ponte San Michele“. Presente lungo la via colorata e animata dal via vai di tantissime persone anche il sindaco di Paderno Renzo Rotta.

Intorno alle 16 tutti i salami di cioccolato erano già posizionati sugli assi di legno, trasformati, grazie all’utilizzo di cassette di plastica come gambe, in tavolini di facile assemblaggio (e smontaggio). Così è stato possibile filmare il tutto, anche con l’ausilio di un drone, per mandare poi il video a Londra, niente meno che ai giudici del Guinnes Word Record. Saranno loro perciò a decidere se fare entrare nella leggenda i 195 metri di salame al cioccolato preparati in occasione della riapertura ciclopedonale del Ponte San Michele.

Tanti curiosi a spasso sul ponte San Michele

Tantissime le persone presenti a Paderno che hanno approfittato del bel sole per passeggiare sul ponte San Michele, riaperto da ieri al transito di bici e pedoni.

Per rivedere passare le auto bisognerà aspettare invece il 7 dicembre. Ancora più lunga l’attesa per i treni: la circolazione ferroviaria verrà riaperta nell’autunno 2020. Tuttavia a breve dovranno invece arrivare le navette circolari promesse dalla Regione.