Paderno, emergenza coronavirus: sospesi i lavori sul ponte San Michele

La nota delle Ferrovie dello Stato

Incognite sulla riapertura a settembre della circolazione ferroviaria lungo il ponte San Michele

PADERNO D’ADDA – Sono momentaneamente sospesi e ricominceranno non appena terminata l’emergenza coronavirus i lavori sul ponte San Michele. A comunicarlo con una nota pubblicata sul sito sono le ferrovie dello Stato con un aggiornamento datato 17 marzo. Niente operai quindi nel cantiere allestito dall’impresa Notari sullo storico viadotto che collega la provincia di Lecco a quello di Bergamo.

Chiuso per un urgente intervento di riqualificazione, il ponte è stato riaperto al traffico veicolare a senso unico alternato nel novembre scorso. In quell’occasione, l’amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile aveva annunciato l’intenzione di poter riaprire il ponte alla circolazione ferroviaria per settembre 2020, mettendo così fine ai problemi e disagi per studenti e pendolari ora costretti a utilizzare un servizio navetta per raggiungere la stazione di Paderno o quella di Calusco. L’emergenza coronavirus ha stoppato anche la discussione relativa alla costruzione del nuovo ponte. Qualche mese fa, in occasione di un vertice a Roma, Rfi aveva messo sul tavolo della discussione tre ipotesi progettuali per la realizzazione di un ponte ferroviario e uno viario per mandare “in pensione” il San Michele.