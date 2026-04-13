Paderno, già 230 sì alla rete “Occhio al Ponte”: il 18 la fiaccolata sul San Michele

Prende forma la rete di mobilitazione Occhio al Ponte

Appuntamento sabato 18 aprile a Paderno con il primo evento di sensibilizzazione

PADERNO D’ADDA – Cittadini, comitati, associazioni, imprese, gruppi consiliari e partiti: sono già 230 le realtà, individuali o collettive, che sono entrate a far parte della rete “Occhio al Ponte”, costituita da poco meno di due settimane su impulso del Coordinamento delle Consulte e dei Gruppi di lavoro Territorio e Ambiente dei Comuni di Paderno d’Adda, Imbersago, Robbiate e Verderio, per accendere l’attenzione ed esprimere preoccupazione sul ponte San Michele e sulle conseguenze sul traffico, salute dei cittadini, qualità della vita, ambiente e paesaggio circostante legate al nuovo progetto che prevede la realizzazione di un viadotto, a doppio piano (stradale e ferroviario) in stretto affiancamento a quello attuale.

Una rete in continua crescita che ha già organizzato per sabato prossimo, 18 aprile, un primo momento di mobilitazione, durante il quale sarà possibile aderire al gruppo (per farlo basta compilare il modulo https://shorturl.at/LiECk o inviando una mail a occhioalponte@gmail.com). L’iniziativa, a cui il Comune di Paderno ha deliberato il proprio sostegno, s’intitola “Per un ponte che unisca davvero, unisciti a noi” e avrà inizio alle 18, proseguendo fino al tramonto, lungo via Airoldi, con il momento finale verso le 21 con la fiaccolata lungo il ponte.

Durante l’evento, è previsto il concerto, a cura del circolo Arci Pintupi di Verderio, degli Jom, una band di cinque elementi che fa del live il proprio habitat naturale. Sarà inoltre servito un aperitivo a cura della Pro Loco di Paderno d’Adda e di Molino Colombo, il primo molino azionato da energia elettrica in Italia, situato a Paderno d’Adda, nei pressi del Ponte San Michele. Sono previsti laboratori per bambini e postazioni gestite da alcune delle associazioni e dei partiti che aderiscono alla rete.

Durante e dopo la manifestazione sarà possibile cenare in alcuni locali di Paderno d’Adda con proposte di menù a prezzo speciale.

Ecco alcuni degli aderenti alla rete Occhio al Ponte

ASSOCIAZIONI e IMPRESE

1. AmbientalMente Lecco APS

2. Arci Libertà Imbersago

3. Arci provinciale Lecco e Sondrio

4. Associazione culturale punto rosso – rete delle alternative

5. Associazione Il Ponte Paderno d’Adda

6. Associazione Mehala

7. Associazione Progetto Osnago

8. Bloom – Cooperativa sociale il Visconte di Mezzago

9. Campsirago Residenza

10. Legambiente Meratese APS

11. Les Cultures APS

12. Piccoli Idilli

13. Pro loco di Paderno d’Adda APS

14. RiCircolo

15. Ronzinante APS

16. Sportello salute Lecco

17. Teatro Invito

18. Merateonline

19. Circolo Arci Pintupi

COMITATI

19. Comitato Cittadini Ponti

20. Comitato Ferma Ecomostro tratta D Breve

21. Comitato Nuova Mobilità dell’Isola Bergamasca, fattore di sviluppo sostenibile

22. Comitato per la tutela e valorizzazione del quartiere Ponte e Monastero dei Verghi – Calusco d’Adda

GRUPPI CONSILIARI COMUNALI e PROVINCIALI

23. Continuità e Progresso – Gruppo Consiliare Robbiate

24. Impegno civico per Lomagna – Gruppo Consiliare Lomagna

25. Insieme per Imbersago – Gruppo Consiliare Imbersago

26. Montevecchia Sempre Insieme – Gruppo Consiliare Montevecchia

27. SiAmo Verderio – Gruppo Consiliare Verderio

28. Un Passo Avanti Insieme – Gruppo Consiliare Cernusco Lombardone

29. Vivere la Piazza – Gruppo Consiliare Paderno d’Adda

30. ViviamoMerate – Gruppo Consiliare Merate

31. Civici per la Provincia – Gruppo Consiliare Provincia di Lecco

32. La Provincia territorio bene comune – Gruppo Consiliare Provincia di Lecco

Rete di Cittadini, Associazioni, Comitati,

Imprese, Partiti, Enti Locali e altri Soggetti

PARTITI

33. Azione Lecco

34. Circolo PD Primo Levi – Imbersago

35. Giovani Democratici della Lombardia

36. Partito Democratico – Federazione Provinciale di Lecco

37. Partito Democratico Calusco d’Adda

38. Partito socialista italiano

39. Patto per il Nord

40. Sinistra Italiana-AVS Lecco

41. Partito democratico di Bergamo