Paderno, i neo sposi Maddalena e Marco alla Rocchetta, tappa del Cammino di Sant’Agostino

La coppia di sposini ha fatto visita al santuario situato lungo l’alzaia dell’Adda

Ad attenderli il custode Fiorenzo Mandelli, ben lieto di mostrare loro i tesori del luogo

PADERNO D’ADDA – Due sposi in luna di miele in visita al Santuario della Madonna della Rocchetta di Porto d’Adda. Sì perché Maddalena Frigerio e Marco Conti, 27 anni entrambi, attivi nell’associazione Il Faggio sul Lago (di cui sono rispettivamente Presidente e Segretaria) hanno optato per un viaggio di nozze insolito e originale.

Sposi dal 3 agosto

I novelli sposini, uniti in matrimonio sabato 3 agosto nella chiesa di Santa Maria al Monte Barro, hanno infatti deciso di percorrere il cammino di Sant’Agostino, di cui la Rocchetta è una delle numerose tappe. Lei guida turistica sulle sponde del lago di Como, lui insegnante di tedesco, hanno deciso di camminare passo dopo passo lungo i luoghi legati alla memoria del vescovo teologo di Ippona, visitando chiese e santuari che costellano, dalla Brianza, passando per Milano e Pavia, quest’angolo di Italia.

La visita con Fiorenzo Mandelli

Ad attenderli c’era il custode Fiorenzo Mandelli, che ha aperto loro le porte del Santuario e ha raccontato la grande storia di questi luoghi. “I due sposi sono rimasti colpiti dal valore storico, artistico e naturalistico del sito della Rocchetta, con le sue tracce archeologiche, le sue vicende storiche e il legame con Leonardo da Vinci, rappresentato nella statua recentemente collocata sul sagrato della chiesina” puntualizza lo stesso Fiorenzo.

Ben contento poi di poter rilasciare il timbro della credenziale del Cammino a Maddalena e Marco. I due, dal canto loro, hanno ringraziato Mandelli con una bellissima lettera che proponiamo integralmente.

La lettera di ringraziamento

Caro Fiorenzo,

come ben sai stiamo percorrendo l’intero Cammino di Sant’Agostino come nostro viaggio di nozze e proprio oggi abbiamo chiuso il cerchio del Fiore della Rosa tornando al punto in cui siamo partiti, vale a dire dal Santuario di Santa Maria delle Grazie. Ti farà piacere sapere, tra l’altro, che per una serie di assurde coincidenze siamo arrivati giusto in tempo per il Rosario e la Santa Messa: noi l’abbiamo letto come un bellissimo segno di benevolenza da parte della Madonna.

Sul Cammino abbiamo conosciuto molte persone, visitato tanti luoghi e vissuto tante esperienze che ci rimarranno sicuramente nel cuore. Quando siamo infine arrivati sull’Adda, a Paderno, abbiamo conosciuto te e la tua Rocchetta: un posto meraviglioso splendidamente descritto dalla tua lunga spiegazione. Approfondire la conoscenza dei luoghi visitati era sicuramente uno degli obiettivi più importanti di questo viaggio e sicuramente tu ci hai aiutato molto a scoprire la storia di quel tratto d’Adda.

La storia di quei pochi chilometri di fiume, così importanti e così scomodi per le loro rapide, ci ha affascinato moltissimo per la molteplicità degli aspetti che sono stati sviluppati: dai trasporti all’energia, dall’ingegneria di fine Ottocento ai ritrovamenti tardoromani, dai frati agostiniani alla festa del Lunedì dell’Angelo. Conoscere tutto questo ci ha sicuramente avvicinato il luogo che tu ami e curi come fosse un figlio, e crediamo di poterti promettere che torneremo presto a farti visita, magari per darti una mano in qualche maniera.

La Rocchetta ha trovato sicuramente in te, Fiorenzo, un patrimonio importantissimo: senza il tuo impegno giornaliero, il luogo sarebbe ancor oggi nello stato in cui si trovava fino al 2007. Se oggi l’Adda e la Brianza possono contare su una Rocchetta così bella, il merito è tuo, e di questo ti ringraziamo infinitamente. Pregheremo perché tu possa continuare a lungo e con felicità a occuparti della tua Rocchetta.

Marco e Maddalena