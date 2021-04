Visita lungo l’alzaia dell’Adda per il consigliere regionale Alessandro Corbetta

Gasparini e Mandelli: “Oltre alle cose belle, abbiamo messo in luce anche l’abbandono al degrado più assoluto del Naviglio di Paderno e delle paratie ormai marce e decadenti”

PADERNO – Visita straordinaria ieri, domenica, allo Stallazzo e alla Rocchetta da parte del consigliere regionale Alessandro Corbetta che, accompagnato dalla fidanzata Giulia, ha effettuato un sopralluogo lungo l’alzaia dell’Adda per conoscere i luoghi tanto amati dal genio vinciano. Presente, per l’occasione, il sindaco di Paderno Gianpaolo Torchio mentre Fiorenzo Mandelli, Erika Maria Grandi e Luigi Gasparini hanno fatto gli onori di casa.

“E’ stata un’occasione propizia per un confronto sui temi di attualità che riguardano il territorio – spiegano Fiorenzo Mandelli e Luigi Gasparini, rispettivamente custode del Santuario della Madonna della Rocchetta e presidente della Cooperativa Solleva che gestisce lo Stallazzo – Ovviamente, oltre alle cose positive, abbiamo fatto notare anche quelle negative, come l’abbandono al degrado più assoluto del Naviglio di Paderno e delle paratie ormai marce e decadenti”. Corbetta si è mostrato molto interessato alla visita al Santuario della Madonna della Rocchetta, sia per l’interno della chiesa che dei locali sottostanti, concludendo il tour davanti alla statua dedicata a Leonardo da Vinci che indica il fiume Adda, dove il Genio amava passeggiare per studiare ed ammirare la natura circostante.

Foto a cura di Antonio Mauri.