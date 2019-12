Paderno, il gruppo seniores Cai Bergamo in trasferta al santuario della Rocchetta

Trasferta lungo l’alzaia dell’Adda per una ventina di soci del gruppo seniores Cai Bergamo

Accolti dal custode Fiorenzo Mandelli hanno ammirato il santuario, scoprendone la storia

PADERNO – Il gruppo seniores Bottazzi del Cai di Bergamo in trasferta al Santuario della Rocchetta di Paderno accolti dal custode Fiorenzo Mandelli. E’ successo nei giorni scorsi, durante una giornata di freddo e pioggia che non ha minimamente scalfito il gruppo di coraggiosi camminatori.

Arrivati a Paderno, presso il ponte San Michele, progettato dall’ingegner Rothlisberger, i soci del Cai Bergamo sono partiti con passo spedito, complice il freddo che sentivano nella schiena.

Gli amici camminatori, ben armati di mantelle e ombrelli, hanno percorso l’Alzaia ascoltando con interesse le spiegazioni di Fiorenzo. Il Cavaliere al Merito della Repubblica, custode della Rocchetta, ha narrato storie e aneddoti del Naviglio Leonardesco con le sue chiuse, del tratto roccioso del fiume, ambientazione della “Vergine delle Rocce”, dello Stallazzo, del Santuario della Madonna della Rocchetta, tappa del Cammino di Sant’Agostino, e sito archeologico tardo-romano, concludendo con le centrali idroelettriche Bertini ed Esterle, opere di architettura industriale.

La sosta al Santuario è stata l’occasione per riposarsi un poco e per una preghiera alla statua della Madonna, insieme a qualche fotografia di ricordo per questa interessante giornata. Il gruppo ha poi proseguito il proprio itinerario verso Trezzo, lasciandosi alle spalle il tratto roccioso che tanto colpì Leonardo. Fiorenzo ha ricevuto i ringraziamenti e gli apprezzamenti di tutti gli amici del Cai attraverso le parole del presidente Achille Mandelli, tanto riconoscimento per la bella giornata trascorsa assieme e per quanto imparato in una parte di territorio piccolo ma così ricco di storia.

Erano presenti: Agazzi Adriano, Benaglia Carlo, Berizzi Gianni, Boni Gabriella, Borella Mario, Borlotti Annamaria, Calvi Gianni, Consonni Dante, Crespi Gemma, Leonardi Carla, Letorio Ercole, Locatelli Silvia, Mandelli Achille, Marzani Anna, Miloni Concetta, Mologni Alba, Morotti Graziano, Nespoli Claudio, Nozza Valeria, Offredi Mario, Pasini Amedeo, Passoni Minie, Poma Piero, Richini Lucia, Rossi Rosa, Sarchi Anna, Schivardi Pio, Trapletti Loris, Turazzi Paolo.