Promotore dell’iniziativa lo sculture Andrea Gaspari: “Il salame dovrà essere lungo come il Ponte San Michele”

Appello a tutti i cittadini per realizzare il record: “Servono 133 per Calusco e 133 per Paderno d’Adda”

PADERNO D’ADDA – Il salame di cioccolato dei record per festeggiare l’apertura al transito ciclopedonale del ponte San Michele. L’originale iniziativa porta la firma di Andrea Gaspari, vulcanico ed eclettico artista che da anni risiede a Paderno. L’idea è quella di realizzare, grazie all’aiuto di tutti, un salame di cioccolato lungo come il ponte chiuso al traffico dallo scorso 14 settembre. 266 i metri da realizzare, equamente divisi tra la sponda lecchese e quella bergamasca.

“E’ un progetto che mi frulla in testa da gennaio – racconta Gaspari, scultore capace di dare forma ed espressione a diversi materiali, dal legno al cioccolato passando per il polistirolo, il ghiaccio e persino la sabbia. – L’idea originaria era quella di allestire il salame di cioccolato dei record proprio sul ponte San Michele”.

L’iniziativa si terrà sulle strade di accesso al ponte San Michele

Il padernese ha chiesto l’autorizzazione a Rfi per l’occupazione del suolo, ma la risposta arrivata da Roma è stata negativa. “Hanno preferito dire di no, sostenendo che non vi sarebbero stati tutti i requisiti di sicurezza legati all’evento. In un primo momento mi sono abbattuto, ma poi ho trovato una soluzione alternativa”. Il cosiddetto piano B che prevede appunto di suddividere, in egual parte, i metri di salame di cioccolato da realizzare: 133 a Calusco e 133 a Paderno, andando ad addolcire le vie comunali che portano al viadotto. L’appuntamento è per sabato 30 marzo, il giorno dopo la riapertura ufficiale del ponte San Michele al transito di bici e pedoni.

Diploma e firma per i partecipanti

“Allestiremo dei gazebo sia a Paderno e a Calusco dove ognuno potrà arrivare portando il suo metro di salame di cioccolato. Verranno predisposti dei tavoli dove verranno messi i metri di salame. Ogni partecipante potrà poi apporre la sua firma di fianco al dolce realizzato e riceverà anche un diploma per la partecipazione”. Attualmente il record del salame di cioccolato più lungo è detenuto dal Comune di Giugliano, in Campania, con 88 metri. “Per vincere abbiamo però bisogno dell’aiuto di tutti. E per questo invito chiunque voglia partecipare a visitare la pagina Facebook che ho creato appositamente per l’evento”.

Il 29 marzo la riapertura a bici e pedoni: il 30 invece l’evento

La simpatica iniziativa avverrà, come detto, il giorno dopo l’inaugurazione del ripristino della viabilità ciclopedonale sul San Michele. I dettagli della cerimonia sono ancora da definire anche se i sindaci di Paderno e Calusco d’Adda, Renzo Rotta e Michele Pellegrini sono costantemente in contatto con Rfi per definire i dettagli. Confermata comunque la presenza di Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rfi.