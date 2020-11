Paderno, in arrivo due Dae: verranno posizionati sabato

I Dae verranno posizionati in piazza Vittoria e in stazione

Il ringraziamento del sindaco Torchio agli sponsor e a Rfi grazie ai quali è stato possibile realizzare, tramite la società Italian Medical Sistem, il progetto

PADERNO – Due Dae, ovvero due defibrillatori automatici esterni, verranno posati sabato 14 novembre in piazza Vittoria e alla stazione. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Cuore in Forma, grazie al quale si è deciso di posizionare in due punti strategici del paese questi dispositivi salvavita in grado di incrementare notevolmente il grado di sicurezza della salute di tutti i cittadini.

“Oltre all’installazione, la società Italian Medical Sistem Srl promotrice del progetto curerà la manutenzione dei dispositivi e la formazione a norma di legge di personale non professionale all’utilizzo del defibrillatore” fa sapere il sindaco Gianpaolo Torchio. Indispensabile per l’attuazione dell’iniziativa il contributo di imprese ed esercizi commerciali del paese, ovvero Molino Anselmo Colombo, Salumificio Barelli, Beppe acconciature, Moroni Cesare & C, Farmacia del ponte, industria Carpenteria metallica, La fratellanza Cooperativa di Consumo, Carpenterie Sala Adriano, Salumeria da Piera, Dalpiaz Gianluca, Musiclab Milano srl, G.B. Cars Service, Diamoci un taglio, Lanfri Sas, Unipol Sai di Franca Lutri, Del Curto srl, La Fiorita di Galizioli Aronne, Tricot Chic, Hotel Adda, Stz srl e Contel. “A tutti loro e a Rrfi (per la disponibilità mostrata per posa del Dae in stazione, ndr) va il nostro ringraziamento. Purtroppo, visto il momento, non è possibile effettuare l’inaugurazione che avevamo sperato, in cui incontrare e ringraziare di persona tutti gli sponsor. Contiamo che la cerimonia sia solo rimandata e che si possa riprendere più avanti, quando potremo tornare ad incontrarci con maggior serenità” conclude Torchio.