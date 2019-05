Realizzata dallo scultore Andrea Gaspari, è a grandezza naturale con Leonardo che indica il fiume Adda

L’inaugurazione ieri per festeggiare i 500 anni dalla morte del grande genio di Vinci, molto legato al nostro territorio

PADERNO D’ADDA – Una scultura a grandezza naturale ricorderà d’ora in avanti per sempre il rapporto tra Leonardo e il fiume Adda. E’ stata inaugurata ieri, mercoledì 1° maggio, in una bella giornata di sole la statua di Leonardo posizionata al Santuario delle Rocchetta di Porto d’Adda, una delle tappe del Cammino di Sant’Agostino.

Realizzata da Andrea Gaspari, scultore e artista residente a Paderno, promotore anche dell’iniziativa del salame di cioccolato da record andata in scena all’indomani della riapertura di bici e pedoni del ponte San Michele, la statua vuole essere l’omaggio al grande genio di Vinci, di cui proprio oggi, 2 maggio, ricorre il 500esimo anniversario della morte. L’opera d’arte è stata inaugurata alla presenza di Renzo Rotta, sindaco di Paderno, di don Emidio Rota, parroco di Porto D’Adda, e dell’architetto Marco Galli, neo presidente del rinato Ecomuseo di Leonardo.

L’idea di realizzare un qualcosa che celebrasse il forte legame di Leonardo con questo territorio era venuta al custode del santuario della Rocchetta Fiorenzo Mandelli che aveva proposto nel 2017 di far realizzare a proprie spese una targa commemorativa.Grazie al sostegno del comune di Paderno, l’iniziativa si è poi ampliata e ha comportato la realizzazione di una scultura raffigurante il genio toscano.

Dopo alcuni impegnativi lavori di montaggio, la scultura, in cemento fibro-rinforzato, quello che viene usato nei parchi di divertimento, è arrivata al Santuario. È stata posata sul piazzale esterno antistante la chiesina e indica il fiume, a ricordo del legame tra Leonardo e lo studio delle acque dell’Adda nel codice Atlantico. Ieri appunto l’inaugurazione alla presenza di molte persone. Il sindaco Rotta ha colto l’occasione per ribadire che la Rocchetta deve diventare sempre più un sito vissuto dalle comunità dei paesi limitrofi. C’è stato tempo anche per un cin cin speciale con una bottiglia di spuntante con al collo una cravatta-segnalibro per ricordare l’importante anniversario di Leonardo. Al termine concerto dei “Glap, sedicente coro pleonastico”.