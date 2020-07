Paderno, incontro allo Stalazzo con i bambini su biodiversità e recupero ambientale

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’onorevole Pietro Fiocchi e Stefano Simonetti, presidente della Fipsas Lecco

La pesca educa al recupero ambientale e alla tutela della biodiversità

PADERNO – Nel pomeriggio del 28 luglio, grazie alla collaborazione tra l’Onorevole Pietro Fiocchi, europarlamentare del Gruppo CRE (conservatori e riformisti europei), e Stefano Simonetti, presidente del comitato lecchese della Fipsas (federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) nella splendida cornice del ristoro Stallazzo lungo l’alzaia del fiume Adda, si è tenuta una interessante iniziativa dal titolo: “Recupero Ambientale e della Biodiversità – Una sfida per l’Europa” rivolta principalmente ai bambini in età scolare.

Alla presenza di numerosi bambini, i rappresentanti della Fipsas hanno spiegato cos’è la biodiversità, quali sono le specie di pesci e di uccelli autoctoni e il rischio loro causato dalle specie animali alloctone.

“Sono molto soddisfatto di questo incontro e ringrazio l’onorevole Pietro Fiocchi per l’ottima organizzazione, ho registrato un fortissimo interesse da parte degli studenti e dei ragazzi che hanno fatto moltissime domande. Un incontro da ripetere con una lezione sulla fauna ittica e sulla difesa dell’ambiente che dobbiamo trasmettere a tutte le giovani generazioni. I pescatori della Fipsas sono le prime sentinelle dell’ambiente ed è necessario trasmettere ai più giovani questi valori” dice Stefano Simonetti.

L’iniziativa ha destato molto interesse tra i presenti con viva soddisfazione del suo promotore, l’onorevole Pietro Fiocchi, che ha in questo modo voluto rimarcare, ancora una volta, il proprio impegno per la salvaguardia della biodiversità e dell’ambiente naturale.

“Sono molto soddisfatto di quanto fatto oggi. Il mio impegno è volto alla tutela dell’ambiente in tutte le sue sfaccettature e credo che solo con l’educazione e l’insegnamento ai più giovani si possa ricominciare a rispettare ciò che ci circonda. I bambini sono il nostro futuro e mi dispiace spesso dover constatare che, non certamente per colpa loro, si stanno allontanando dall’ambiente naturale. Il mio traguardo sarebbe quello di far loro riscoprire il valore del territorio perché siano loro le prime sentinelle dell’ambiente come oggi lo sono i cacciatori e i pescatori”.

Con queste parole l’onorevole Fiocchi ha voluto spiegare le motivazioni che l’hanno spinto ad organizzare un evento che ha riscosso una buona presenza di bambini e genitori, dimostrando, con la loro curiosità e attenzione verso l’argomento trattato, che la strada della conoscenza e della consapevolezza della biodiversità è quella giusta.

Un evento sperimentale che sarà sicuramente ripetuto in altri ambienti naturali per permettere di diffondere la cultura della tutela del territorio e della biodiversità