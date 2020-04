Paderno, iniziata la distribuzione delle mascherine

Insieme al kit delle mascherine, è stata allegata anche una lettera esplicativa

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di riuscire a completare la distribuzione delle mascherine entro metà della prossima settimana

PADERNO – E’ iniziata ieri, venerdì, a Paderno la distribuzione delle mascherine alla popolazione. A informare la cittadinanza è il sindaco Gianpaolo Torchio che precisa: “Sono 3900 mascherine prodotte da Tricot Chic, un’azienda che è un pezzo di storia del nostro paese. Sono dispositivi riutilizzabili che mantengono la propria capacità filtrante certificata fino a 4 lavaggi. Tremila di queste mascherine ci sono state donate dall’azienda, mentre altre 900 sono state acquistate dall’Amministrazione per poterne destinare una ad ogni padernese. Siamo grati a Tricot Chich e al suo titolare dottor Nava per questo gesto di generosità, che ci permette di far giungere ad ogni cittadino un importante strumento di protezione per sé e per gli altri”. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di riuscire a completare la distribuzione delle mascherine entro metà della prossima settimana.

“Non è la prima donazione di mascherine che riceviamo, un privato ci aveva già

generosamente donato 400 mascherine monouso – ha aggiunto Torchio- . Insieme alle altre 750 ricevute dal Distretto e dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, le abbiamo destinate agli operatori più esposti: polizia locale, dipendenti comunali presenti per i servizi

essenziali, volontari della spesa, negozianti e farmacia. Con le ultime forniture, abbiamo inviato dispositivi anche ai medici di famiglia e alle famiglie che hanno una persona positiva al covid-19 o sono in quarantena, per aiutarle a evitare il contagio anche tra le mura domestiche. Le prime 1.000 monouso ricevute dalla dotazione regionale sono invece state

destinate ai 900 padernesi con più di 65 anni e a breve riceveremo da Regione la

seconda dotazione di altre 1.000. Le mascherine sono e saranno essenziali per proteggerci ma non sostituiscono la necessità di rispettare le norme che ci chiedono, almeno fino al 3 maggio, di stare a casa, uscire solo per comprovate necessità e mantenere il distanziamento sociale”.

Insieme alle mascherine, alla popolazione è stato distribuito anche una lettera con riepilogate le attività promosse per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Li riportiamo integralmente.

Servizi di supporto

“Fin dai primi giorni di chiusura abbiamo istituito il servizio di consegna della spesa e dei

farmaci a domicilio. Il gruppo di quasi trenta volontari sta facendo un lavoro egregio e

ha ampliato la propria attività ad altri servizi necessari come, per esempio, il presidio

delle code in farmacia e il supporto per la presentazione delle pratiche urgenti ai

servizi comunali. Ricordiamo, inoltre, che è attivo il servizio di compagnia al telefono per le persone più anziane, garantito da Auser, e quello di aiuto e consulenza psicologica a distanza dei consultori familiari. Trovate tutti i riferimenti sul sito www.comune.padernodadda.lc.it o chiamando gli uffici comunali.

Buoni spesa

Abbiamo ricevuto dal Governo 20.172,45 euro per erogare buoni spesa alle famiglie

colpite dalla chiusura delle attività economiche.

Il 4 aprile abbiamo approvato i criteri per riceverli e, a oggi, sono arrivate 44 domande.

Al momento sono state accettate 22 richieste, per un totale di 8.250 euro in buoni già

erogati. Altri 1.300 euro sono stati destinati all’acquisto di generi di prima necessità per garantire la distribuzioni dei pacchi alimentari del progetto “Adotta una famiglia”, già attivo da tempo per le persone in maggiori difficoltà.

Per sostenere più famiglie possibili e continuare l’attività del pacco alimentare

abbiamo lanciato una raccolta fondi straordinaria per “Adotta Una Famiglia”.

Per dare un contributo al fondo puoi:

– fare un bonifico bancario su conto corrente “Parrocchia-Adotta una famiglia”

Deutsche Bank di Paderno d’Adda: IBAN IT70 P031 0451 6600 0000 0820 395

(in questo modo potrai usufruire anche della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi)

– lasciare la tua offerta nelle cassette presenti nei punti vendita in paese.

In questo momento difficile e doloroso, con tutta l’Amministrazione stiamo cercando di

offrire alla cittadinanza quanto necessario per affrontare la situazione.

Allo stesso tempo stiamo ricevendo moltissimo dai cittadini, dalle aziende e dalle

associazioni di Paderno in termini di volontariato, donazioni, disponibilità.

Questo, insieme al comportamento attento e responsabile di praticamente tutti i

padernesi, ci dimostra che siamo una comunità viva e coesa, che sarà capace di

oltrepassare tutte le difficoltà.

Perché lo sappiamo: è solo insieme che ce la faremo