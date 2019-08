Paderno, lavori al Ponte: chiude via Edison tra la chiesina e l’innesto al San Michele

Il provvedimento viabilistico è stato chiesto da Rfi per via di lavori di consolidamento alla soletta delle gallerie artificiali

Il tratto di Sp 54 sarà chiuso al traffico veicolare dal 19 agosto al 1° settembre: garantita però l’accessibilità a pedoni e bici

PADERNO – Un tratto di via Edison chiuderà alle auto per via dei lavori al ponte San Michele. Da lunedì 19 agosto e fino a domenica 1 settembre il pezzo della strada provinciale 54 compreso tra la chiesina degli alpini e l’innesto con il ponte chiuderà al traffico per permettere a Rfi di effettuare i lavori di consolidamento alla soletta delle gallerie artificiali di approccio al ponte.

La richiesta di chiusura di questo tratto di via Edison è stata protocollata in Provincia da parte di Rfi, società per conto della quale sono in corso i lavori di riqualificazione del ponte che collega Paderno a Calusco. Mezzi e maestranze occuperanno la strada per tutta la durata dei lavori, ma verrà comunque garantito l’accesso ciclopedonale al ponte