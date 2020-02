Paderno, lo Stallazzo cerca nuovi volontari

Il punto ristoro è gestito dalla cooperativa Solleva

L’obiettivo è rilanciare la struttura presa di mira lo scorso anno ben 8 volte dai ladri

PADERNO D’ADDA – Lo Stallazzo cerca volontari. A dare l’annuncio è il presidente della cooperativa Solleva Luigi Gasparini che da diverso tempo ha in gestione il punto ristoro situato lungo l’alzaia dell’Adda, a pochi passi di distanza dal Santuario della Madonna della Rocchetta.

“L’anno appena passato è stato decisamente impegnativo per noi visto che siamo stati vittima di ben 8 episodi di furti e vandalismi – puntualizza il presidente – . Vorremmo quindi che il nuovo anno coincidesse con un rilancio dello Stallazzo e per questo abbiamo bisogno di nuovi volontari per irrobustire la già ottima squadra presente. Essere volontario significa condividere con gioia le scelte solidaristiche della cooperativa sociale Solleva, in un ambiente sano, divertente, tra amici, nel contesto naturalistico formidabile del parco”.

Gasparini puntualizza fin da subito: “Logicamente ciascuno è chiamato a dare quel che può dare secondo le proprie disponibilità, in termini temporali e nelle abilità strumentali. Anche un solo turno al mese per noi è prezioso perché ci aiuta a crescere”. Lo Stallazzo è un punto ristoro aperto tutta settimana, non solo il sabato e la domenica. Chiunque volesse dare una mano può contattare Gasparini attraverso la mail presidente@solleva.info oppure tramite la pagina Facebook dello Stallazzo.