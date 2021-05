Paderno, lo Stallazzo resta in gestione alla cooperativa Solleva

Il Parco Adda Nord aveva pubblicato un bando per la gestione anche del punto ristoro dello Stallazzo

Gasparini: “Come cooperativa siamo lusingati della fiducia accordata: al lavoro per favorire lo sviluppo turistico del posto”

PADERNO – Il ristoro dello Stallazzo e l’area museale intorno resta in gestione alla cooperativa Solleva. Il Parco Adda Nord ha comunicato oggi, mercoledì, in via ufficiale l’affidamento alla cooperativa con sede a Brivio della gestione per i prossimi anni del punto ristoro situato lungo l’alzaia dell’Adda, dando quindi continuità al percorso avviato anni fa dal sodalizio guidato da Luigi Gasparini.

E’ proprio lui a commentare: “Siamo lusingati per la fiducia accordata, consci delle aspettative riposte a cui rispondiamo assicurando impegno e massima collaborazione con tutti, per dare una nuova veste al sito, favorendo lo sviluppo turistico, secondo vocazione. Siamo intenzionati a promuovere, da subito, tavoli di lavoro per rinforzare le sinergie già in essere e dar vita a nuovi progetti. A livello istituzionale abbiamo già preso contatti a vari livelli. Riteniamo che la leva del turismo culturale sia strategia vincente e possa garantire la ripresa economica del territorio e costituisca opportunità di lavoro professionale per numerosi giovani”.

L’obiettivo, quindi, condiviso, è quello di valorizzare ancora di più il punto ristoro dello Stallazzo e l’area circostante, dove sorge anche il Santuario della Madonna della Rocchetta.