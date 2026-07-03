Paderno: luglio allo Stallazzo tra laboratori, musica e convivialità

Il programma di attività delle prossime settimane allo Stallazzo

Gli appuntamenti promossi dalla Cooperativa Solleva che gestisce il punto ristoro

PADERNO D’ADDA – L’estate allo Stallazzo, il punto ristoro presente lungo l’alzaia dell’Adda dopo il ponte San Michele, continua con un calendario di appuntamenti, predisposto dalla Cooperativa Solleva, pensati per tutte le età.

Prenderà il via oggi, venerdì 3 luglio, alle 15 il laboratorio del legno dedicato alla Comunità dei minori Cambiamenti della Cooperativa Solleva. Guidati dagli artigiani professionisti di Crates srl, tra cui Vittorio Aquati, i partecipanti scopriranno il mondo della lavorazione del legno attraverso un’esperienza pratica e creativa. L’opera realizzata durante il workshop resterà allo Stallazzo come testimonianza del laboratorio.

Domani, sabato 4 luglio, è in programma invece una giornata dedicata alla cultura e alla musica: alle 18 si terrà la presentazione del romanzo storico “Lo stupore tradito” di Canzio Dusi, seguita alle 19 dall’apericena (gradita prenotazione tramite i canali ufficiali dello Stallazzo: e-mail, telefono o Instagram) con, dalle 20, musica dal vivo con il duo acustico Ilaria & Igor.

Sabato 11 luglio torna invece l’appuntamento con il laboratorio del legno, questa volta aperto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Insieme a Caterina Dondi, artigiana specializzata nell’intarsio ligneo contemporaneo, e agli artigiani di Crates srl, i partecipanti potranno sperimentare tecniche e strumenti del mestiere. È previsto un contributo simbolico per l’iscrizione (da effettuare al seguente link: https://solleva.s2.yapla.com/it/event-118012)