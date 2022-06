Paderno, per il 2 giugno consegnate le Costituzioni ai neodiciottenni

La consegna è avvenuta il 2 giugno a Cascina Maria

I ragazzi hanno letto insieme al sindaco alcuni articoli della Costituzione

PADERNO – Una copia della Costituzione in omaggio ai neodiciottenni per ribadire il valore del testo alla base della Repubblica italiana.

Cascina Maria ha ospitato nel tardo pomeriggio di giovedì un momento di riflessione sul 2 giugno. “Vorrei ragionare un po’ con voi perché questa carta è fondamentale per il nostro Stato ma sopratutto per il vivere quotidiano” ha detto, nell’introduzione il sindaco Gianpaolo Torchio. “Quando ricevo i giuramenti per il riconoscimento della cittadinanza a cittadini stranieri, invito sempre a leggere almeno i primi cinquantaquattro articoli della Costituzione. Definiscono quelli che sono i nostri diritti inviolabili, ma anche i nostri doveri verso la collettività tutta”.

Con l’aiuto dei ragazzi presenti si sono letti gli articoli più significativi intermezzandoli con scambi di opinioni e considerazioni su ogni punto. Il tutto si è concluso con l’articolo 11, riguardante il ripudio della guerra. Torchio ha concluso: “L’aggressione della Russia all’Ucraina è esattamente l’offesa alla libertà di un popolo e il tentativo di risolvere una controversia internazionale tramite una guerra, descritta dalla nostra costituzione. Atti che noi ripudiamo. Oggi capiamo come queste parole siano fondamentali e bisogna scolpirle nelle nostre coscienze”.