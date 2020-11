Paderno, posizionati i due defibrillatori automatici in stazione e in piazza Vittoria

I due Dae sono stati posizionati questa mattina, sabato, in due posti solitamente molto frequentati dalle persone

Il grazie del sindaco Gianpaolo Torchio agli sponsor e a Rfi che hanno reso possibile il progetto Cuore in forma

PADERNO – Sono stati posizionati questa mattina, sabato, i due Dae, i defibrillatori automatici esterni, messi a disposizione della comunità attraverso il progetto Cuore in Forma portato avanti dalla società Italian Medical Sistem che si occuperà anche della manutenzione dei dispositivi e della formazione a norma di legge di personale non professionale all’utilizzo del defibrillatore.

I due Dae sono stati installati in due location sensibili e alta densità di frequenza come la stazione ferroviaria e piazza Vittoria nel centro del paese.

Soddisfatto dell’iniziativa il sindaco Gianpaolo Torchio che ha voluto ringraziare gli sponsor che hanno reso possibile il progetto oltre a Rfi per la disponibilità mostrata per posa del Dae in stazione.

“Purtroppo, visto il momento, non abbiamo potuto effettuare l’inaugurazione che avevamo sperato, in cui incontrare e ringraziare di persona tutti gli sponsor. Contiamo che la cerimonia sia solo rimandata e che si possa riprendere più avanti, quando potremo tornare ad incontrarci con maggior serenità” ha fatto sapere il primo cittadino.