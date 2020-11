Paderno, ricco bottino di funghi per il custode del Santuario della Rocchetta

Il custode ha riempito una cesta di ottimi chiodini

I funghi trovati nel bosco intorno all’antica cisterna romana

PADERNO – A caccia di funghi nei boschi intorno al santuario della Rocchetta di Porto d’Adda. E’ un ricco bottino quello sfoggiato dal custode Fiorenzo Mandelli che è riuscito a riempire di funghi, qualità chiodini, un’ampia cesta. “Li ho trovati nella zona intorno alla cisterna tardo romana” ha fatto sapere Mandelli, da tutti conosciuto e stimato per la passione con cui custodisce non solo l’edificio, ma anche la storia e le tradizioni di uno dei Santuari più affascinanti del territorio, posto in una location magnifica da cui si può ammirare la valle dell’Adda che tanto ispirò il genio di Leonardo.