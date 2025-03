Paderno/Robbiate: in corso il ripristino degli asfalti a Fornace e Mezzacosta

Opere a cura di Lario Reti Holding

Interventi da 1,3 milioni di euro per una distribuzione dell’acqua più efficiente e sostenibile

PADERNO D’ADDA/ROBBIATE – Terminati i lavori di Lario Reti Holding per il rifacimento e il completamento del tratto di adduzione tra il serbatoio Fornace e quello Mezzacosta, interventi terminati ad ottobre 2024 nei comuni di Paderno d’Adda e Robbiate.

L’intervento, del valore di 1,3 milioni di euro e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU/PNRR, ha migliorato l’efficienza della distribuzione dell’acqua nei due comuni, assicurando un approvvigionamento più affidabile e ottimizzato per i residenti, con un focus particolare sulla gestione delle pressioni idriche.

Il cuore del progetto ha comportato la sostituzione delle obsolescenti tubazioni, l’installazione di nuove saracinesche di sezionamento nella rete idrica e la realizzazione di una cameretta interrata per il controllo e la riduzione della pressione.

“Questo intervento ha ridotto notevolmente le oscillazioni di pressione nella rete di distribuzione, ottimizzando l’efficienza complessiva del sistema idrico e contribuendo a rallentare l’usura delle infrastrutture – continuano da Lario Reti Holding – Durante entrambe le fasi di progettazione e realizzazione, sono stati privilegiati gli aspetti ambientali. Tutti i manufatti, ad eccezione degli idranti, sono stati interrati, garantendo il rispetto dell’estetica dell’area di intervento”.

“Poiché è richiesto un periodo di assestamento del fondo stradale dopo il completamento degli interventi, viene inizialmente posata una pavimentazione provvisoria in conglomerato bituminoso. Dopo sei mesi, si procederà con la realizzazione del nuovo manto stradale, rispettando la trama e il colore originari” sottolineano dalla società lecchese.

Gli interventi di ripristino definitivo dell’asfalto, per un valore di 200 mila euro, si concluderanno la prossima settimana e interesseranno a Robbiate via XXV Aprile, via San Francesco, via Porta e via Pozzoni.