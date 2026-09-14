Paderno, rubata la storica targa del Touring Club

La targa venne realizzata intorno agli anni Venti del secolo scorso e fu donata al paese da Carlo Gnecchi, socio del Touring Club Italiano

“Un gesto che colpisce il patrimonio storico di Paderno d’Adda e sottrae illecitamente all’intera comunità un bene divenuto parte della sua memoria collettiva”

PADERNO D’ADDA – Da più di un secolo era presente in via Manzoni, testimonianza della storia locale e parte dell’identità collettiva del paese. E’ stata rubata, ormai qualche giorno fa, rendendo l’intero paese più povero e privo di un simbolo, piccolo vero, ma molto identitario. C’è sconcerto e indignazione per il furto della storica targa del Touring Club Italiano, che venne realizzata intorno al 1920 e donata al paese da Carlo Gnecchi, socio del Touring Club Italiano, con lo scopo di fornire indicazioni e informazioni ai viaggiatori e ai turisti.

Un esemplare unico, nella sua connotazione padernese e raro nel complesso visto che in tutta Italia sono sopravvissute soltanto poche decine di targhe analoghe.

“Come Sindaco e Amministrazione esprimiamo la nostra indignazione per un gesto che colpisce il patrimonio storico di Paderno d’Adda e sottrae illecitamente all’intera comunità un bene divenuto parte della sua memoria collettiva – precisa il primo cittadino Gianpaolo Torchio -. Chiediamo a chiunque abbia elementi utili di segnalarli al nostro comando di polizia intercomunale o a qualsiasi membro dell’Amministrazione”.

La scomparsa della targa è stata accertata venerdì 11 settembre ed è stata subito sporta denuncia presso il Comando dei Carabinieri di Merate. Il furto dovrebbe risalire a prima del 4 settembre perché dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza disponibili, conservate per legge per sette giorni, non sono emersi elementi utili. Nessuno ha lanciato l’allarme prima un po’ perché la targa era parzialmente coperta delle piante e un po’ perché diversi cittadini avevano pensato a una rimozione autorizzata per interventi di manutenzione o restauro.

Purtroppo invece il cartello era stato rubato. Da qui l’impegno, qualora dovesse essere trovata, a “far tornare la targa nella posizione che le spetta; se sarà necessario anche con una replica, in attesa di ritrovare la nostra originale” conclude il sindaco Torchio.