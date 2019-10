Paderno, rush finale per i lavori al Ponte San Michele in vista dell’8 novembre

Dal 29 al 31 ottobre ponte chiuso per permettere i lavori di fresatura e posa della segnaletica stradale

Pedoni e ciclisti (con le bici a mano) potranno utilizzare il nuovo camminamento pedonale lato valle del ponte

PADERNO D’ADDA – Rush finale per i lavori di restauro, risanamento e manutenzione del Ponte San Michele. Con una nota diffusa alle amministrazioni comunali di Paderno e Calusco, Rfi, proprietaria del manufatto, ha ribadito l’apertura al traffico veicolare per venerdì 8 novembre con le limitazioni già anticipate e ha altresì comunicato la necessità di chiudere, condizioni meteorologiche permettendo, il ponte al transito ciclopedonale da domani, martedì 29 ottobre a giovedì 31.

Questo per consentire le attività di fresatura e posa dell’ultimo strato di pavimentazione stradale con segnaletica orizzontale definitiva. La chiusura servirà anche per testare le necessarie prove. Per i pedoni e i ciclisti con bici a mano è previsto un piano B. Per loro sarà infatti fruibile il nuovo camminamento pedonale lato valle del ponte. Saranno inoltre presenti ai due imbocchi due movieri dell’impresa esecutrice per facilitare il transito.