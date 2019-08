Paderno, Stallazzo chiuso per un giorno: “Questa chiusura è una richiesta di aiuto”

Oggi, mercoledì, il punto ristoro, visitato dai ladri sette volte in sette mesi, è rimasto chiuso

Gasparini: “Una chiusura simbolica. Facciamo un appello a tutti affinché non si arrivi a una chiusura definitiva”

PADERNO – “Questa chiusura vuole essere una richiesta di aiuto”. Ne è convinto Luigi Gasparini, presidente della cooperativa Solleva che da circa tre anni gestisce lo Stallazzo, punto ristoro situato lungo l’alzaia dell’Adda visitato per ben sette volte negli ultimi sette mesi. Oggi, mercoledì 7 agosto, volontari e soci hanno tenuto chiuso la struttura ristorativa, diventata negli ultimi tempi un punto di riferimento per i tanti frequentatori dell’alzaia dell’Adda, per lanciare un segnale chiaro agli amministratori del territorio e a tutte le istituzioni.

“Le incursioni avvenute hanno reso evidente che qui esiste un problema di sicurezza che va affrontato e gestito”. Settimana scorsa in Comune a Paderno si era tenuto un faccia a faccia per discutere anche delle iniziative da intraprendere per rendere più sicura la zona. “Noi siamo pronti a svolgere la nostra parte, con una serie di interventi per migliorare la gestione, ma ognuno dovrà fare il suo”.

Gasparini continua: “Domani saremo aperti, ma abbiamo intenzione di organizzare delle altre giornate di chiusura. Questa chiusura deve essere recepita da tutti come una richiesta di aiuto. Chiediamo una mano per non chiudere in maniera definitiva”. Il numero uno di Solleva conclude: “Contiamo molto su questo aiuto”.