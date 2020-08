Paderno, un pomeriggio di storia al santuario della Rocchetta

Visita alla Rocchetta per quattro amici di Verderio, accomunati dalla passione per la storia

Il custode Fiorenzo Mandelli li ha accolti spiegando la storia del luogo sacro

PADERNO – Coronavirus permettendo e viste le nuove norme che ci permettono di muoverci di più, sempre però nel rispetto delle regole, quattro amici di Verderio, appassionati di storia, giovedì 6 luglio, hanno pensato telefonare e di far visita al Santuario Santa Maria della Rocchetta e al suo Museo, per incontrare l’amico Fiorenzo Mandelli, (da un anno meritatamente Cavaliere al merito della Repubblica) curatore del Santuario e del Museo.

Dopo una lunga camminata iniziata da Paderno d’Adda, hanno incontrato l’amico Fiorenzo e il fotografo (sue le foto) Imerio Raffaini lungo il Naviglio e con loro, dopo una breve sosta ristoratrice allo “Stallazzo”, ci siamo incamminati verso l’interessante Museo.

“Ci eravamo già stati precedentemente, ma tempo fa, ma è stato interessante ritornarci per ammirare le bellissime foto scattate nel passato lungo il Naviglio, con i suoi barconi, la gente e le sue centrali idroelettriche – raccontano Giordana Motta, ex vicesindaco di Verderio, Giulio Oggioni, storico locale di Verderio, Ines Rosso, moglie dell’ex consigliere comunale di Verderio e Angelo Verderio, studioso, filantropo, imprenditore esperto nel settore delle strategie di risparmio energetico, fondatore con la moglie Ornella della Coverd e realizzatore del Museo Contadino del Novecento di Verderio – . E’ stato piacevole anche ammirare le foto dei visitatori illustri della Rocchetta, dall’Alto Prelato del Vaticano e l’Arcivescovo di Milano Monsignor Delpini, ai vari Consoli dell’Austria, Germania e Corea provenienti dal mondo, fino ad amici comici come Claudio Bisio, l’attore Philippe Leroy, il Duca Benigno Melzi D’Eril e tantissimi altri”.

Dopo il Museo, il gruppo di amici ha fatto visita al sito archeologico e al santuario dove Fiorenzo ha illustrato la storia di questa chiesa che risale a diversi secoli fa.