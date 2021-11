La chiesetta dell’Addolorata ha riaperto le porte ieri per un’insolita visita guidata con Fiorenzo Mandelli

PADERNO – Far rinascere la chiesetta sconsacrata dell’Addolorata, situata sotto il ponte San Michele lungo l’alzaia che costeggia il fiume Adda. E’ uno degli obiettivi della cooperativa Solleva a cui è stata di recente rinnovata la gestione anche del centro ristoro Allo Stallazzo, situato più avanti vicino al Santuario della Madonna della Rocchetta.

Restituita al pubblico nel 2008 in tutta la sua bellezza dopo un corposo intervento di restauro, impreziosito dall’affresco realizzato dal pittore Luigi Galbiati, la chiesetta dell’Addolorata è stata aperta ieri, mercoledì, per una breve visita guidata affidata a Fiorenzo Mandelli, noto per aver svolto fino a qualche mese fa il ruolo di custode del Santuario della Madonna della Rocchetta.

L’occasione è servita anche per consentire al fotografo Imerio Raffaini di scattare qualche foto all’interno del vecchio oratorio.

La speranza è che la riapertura di ieri possa essere la prima di una lunga serie di riaperture: un obiettivo condiviso dall’amministrazione comunale padernese che starebbe sondando la disponibilità di Mandelli a prendersi a cuore anche la chiesetta sconsacrata dell’Addolorata.