Parco Adda. Bando per la gestione dello Stallazzo: la cooperativa Solleva ci sarà

Il Parco Adda Nord ha emesso un bando per la concessione di quattro immobili lungo l’alzaia dell’Adda

Il gestore uscente è intenzionato a partecipare nuovamente: “La cooperativa è cresciuta grazie a questa esperienza”

PADERNO – “Parteciperemo senz’altro al bando indetto dal Parco. Come cooperativa siamo nati nel 2015 e siamo cresciuti proprio gestendo lo Stallazzo”. Non ha dubbi Luigi Gasparini, presidente della Cooperativa Solleva, l’associazione che dal 2016 gestisce il punto ristoro situato lungo l’alzaia dell’Adda. Una gestione impegnativa, in cui non sono mancati momenti difficili come l’ondata di furti che aveva richiamato a Paderno anche le troupe televisive nazionali e da ultimo l’emergenza Covid, che ha visto però i volontari sempre pronti e desiderosi di valorizzare e far conoscere un angolo suggestivo del territorio brianzolo.

“Dobbiamo ancora confrontarci bene tra di noi per capire le richieste del bando, ma la nostra intenzione è quella di continuare” ribadisce Gasparini che nei prossimi giorni incontrerà i soci proprio per analizzare il bando in scadenza il 10 maggio.

Oltre allo Stallazzo, il bando è relativo alla concessione degli immobili Conca Madre, Conca delle Fontane, chiesa di Santa Maria Addolorata situati lungo l’alzaia che costeggia il fiume Adda in comune di Paderno d’Adda.

Per partecipare alla procedura il concorrente dovrà certificare la conoscenza dei luoghi per i quali presenta offerta, previa esecuzione di un sopralluogo da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile.

PARCO ADDA NORD – AVVISO DI GARA