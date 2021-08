Parco del Curone, 4 mila metri quadri di bosco donati da due privati

La donazione da parte di due privati

“Aree preziose dal punto di vista ambientale”

LA VALLETTA BRIANZA – Si è concluso l’iter per acquisizione al patrimonio del Parco di due aree boschive contigue ubicate nel Comune di La Valletta Brianza. I proprietari, il signor Emanuele Ponzone già Sindaco di Sirtori e la signora Marialuisa Meazza, hanno voluto donare al Parco e alla collettività circa 4.000 metri quadri di bosco di loro proprietà in ottime condizioni.

“Esprimiamo profonda gratitudine per questo atto di generosità che denota l’attaccamento dei cittadini al nostro territorio e la volontà di valorizzare ulteriormente aree preziose dal punto di vista ambientale – commenta il presidente del parco, Marco Molgora -. Come più volte comunicato sottolineiamo che la maggior parte delle aree boschive presenti nei confini del Parco sono di proprietà privata – in molti casi non gestiti e privi di manutenzione da decenni – e che l’ente ogni anno cerca di acquisire aree interessanti dal punto di vista ambientale e naturale. Già in passato il Parco aveva ricevuto in donazione alcune aree e ci auguriamo che anche in futuro altri cittadini vogliano contribuire ad aumentare il patrimonio naturale di proprietà pubblica utilizzando le varie forme di cessione”.