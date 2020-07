Parco del Curone: ancora qualche posto disponibile per il centro Estate verde

Prorogate al 20 luglio le iscrizioni al centro estivo

L’iniziativa, promossa dal Parco del Curone, sta riscuotendo molto successo impegnando i ragazzi alla scoperta dell’ambiente circostante

MONTEVECCHIA – Ultimi posti disponibili per il centro Estate Verde, promosso dal Parco di Montevecchia e della Valle del Curone presieduto da Marco Molgora. L’iniziativa ha raccolto il favore di grandi e piccini con tante famiglie che hanno deciso di iscrivere i propri figli alle settimane verdi, convinte della necessità non solo di impegnare i ragazzi dopo la chiusura forzata dei mesi scorsi, ma anche di fornire un’occasione importante di socializzazione e di scoperta dell’ambiente meraviglioso intorno a noi.

Iscrizioni fino al 20 luglio

Ed è proprio per cercare di andare incontro e soddisfare maggiormente le richieste delle famiglie che il Parco ha deciso di prolungare fino alla data di lunedì 20 luglio la possibilità di fare richiesta di frequenza per il centro estivo presso la sede di Ca’ Soldato.

In particolare, avendo ancora solo alcune disponibilità, si segnalano le seguenti possibilità di scelta:

– settimana 3-7 agosto: giornata intera

– settimana 10-14 agosto: giornata intera, solo mattina, solo pomeriggio

– settimana 17-21 agosto: giornata intera, solo mattina, solo pomeriggio

– settimana 24-28 agosto: giornata intera, solo mattina, solo pomeriggio

Per l’accoglimento delle iscrizioni si seguirà l’ordine di arrivo delle richieste come previsto dalle norme organizzative.

Chi fosse interessato può fare direttamente domanda attraverso il modulo online, per informazioni scrivere a ed_ambientale@parcocurone.it