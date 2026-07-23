Parco del Curone, confronto con gli ambientalisti con focus sui fuochi d’artificio di Sartirana

Ieri sera, mercoledì, il proficuo confronto tra i rappresentanti del Parco e i portavoce delle associazioni ambientaliste del territorio

Tra i punti affrontati anche quello relativo allo spettacolo pirotecnico della festa patronale di Sartirana

MONTEVECCHIA – Dalle problematiche di fruizione del territorio al nuovo regolamento per la partecipazione delle associazioni alla comunità del Parco, dai bandi all’iter dell’ampliamento del Parco Naturale in territorio comunale di La Valletta Brianza senza dimenticare il grande tema del la gestione della Riserva Lago di Sartirana, con la problematica dello spettacolo pirotecnico della festa patronale. Sono gli argomenti di cui si è discusso ieri, mercoledì 22 luglio, durante l’incontro tra i rappresentanti del Parco del Curone e le associazioni ambientaliste del territorio.

Presenti a Cascina Butto il presidente Giovanni Zardoni, i consiglieri di gestione Giulio Facchi e Silvia Maria Sesana e il coordinatore delle Guardie Ecologiche Volontarie, Simone Renoldi insieme ai rappresentanti dell’associazione Monte di Brianza di Calco, Avaib Olgiate Molgora, CAI Sezioni di Calco, Missaglia e Montevecchia, Comitato Civico Ambiente di Merate, CROS di Varenna e Legambiente Meratese.

“Il confronto con le associazioni non era mai stato organizzato prima di questo mandato del Consiglio di Gestione e aveva vissuto una prima occasione di incontro poco più di un anno fa per la presentazione delle linee di mandato” precisa Zardoni, anticipando che verranno organizzati momenti di confronto simili anche con con gli operatori agricoli e le associazioni sportive legate alle biciclette ed e-bike. “Il confronto con le associazioni ambientaliste è stato costruttivo e ha offerto molti spunti di discussione e approfondimento” sottolinea il numero uno del Parco.

Tra i temi affrontati durante l’incontro anche quello dello spettacolo pirotecnico promosso in occasione della festa patronale di Sartirana. “Proprio ieri abbiamo incontrato gli organizzatori della Festa Patronale di Sartirana allo scopo di ridurre ulteriormente il rischio di impatto dello stesso sull’ambiente naturale, sugli animali domestici e sugli ospiti delle case di riposo operanti nelle vicinanze”.

All’ordine del giorno anche le problematiche di fruizione del territorio, la questione dei bandi per i quali sono stati richiesti ed ottenuti finanziamenti come quello relativo al ripristino del canneto al lago di Sartirana attraverso il bando Laghi e il nuovo regolamento per la partecipazione delle associazioni alla Comunità del Parco, recentemente modificato per favorire la partecipazione delle stesse. Si è anche parlato infine del l’iter dell’ampliamento del Parco Naturale nel Comune di La Valletta Brianza, per il quale è stato appena approvato il Progetto di Legge da parte della Giunta Regionale, nonché i conseguenti rapporti con il mondo venatorio.