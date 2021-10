Parco del Curone: dalla Regione un premio per le Gev. Menzione speciale per Milena Villa

Le premiazioni delle Gev si sono svolte ieri, domenica, alla Fondazione Minoprio

Un premio speciale per l’attività sull’archivio floristico a Milena Villa. Riconoscimento al gruppo per l’attività svolta durante la pandemia e il supporto ai carabinieri forestali per seguire le tracce del lupo

MONTEVECCHIA – C’erano anche le Gev del Parco del Curone, ieri, domenica 24 ottobre, alla giornata regionale delle guardie ecologiche volontarie promossa alla Fondazione Minoprio, a Vertemato con Minoprio, dalla Regione Lombardia. Presenti anche il presidente dell’Ente Parco Marco Molgora e il coordinatore Gev Giovanni Zardoni. Un incontro importante in cui non sono mancati riconoscimenti per le nostre tute verdi, premiate insieme ad altri 8 gruppi della Regione, per le molteplici attività svolte durante la pandemia, tra cui la chiusura e il controllo dei sentieri oltre che per il supporto ai carabinieri forestali per seguire le tracce del lupo ricomparso nel Parco, dopo oltre un secolo, alla fine del lockdown del 2020.

Non solo. Un particolare riconoscimento è stato attribuito alla Gev Milena Villa, residente a La Valletta Brianza, tra le cinque premiate in Lombardia con il premio “Guardia Ecologica Volontaria” dell’anno per il lavoro svolto, dal 2004 in avanti, per seguire e integrare l’archivio floristico online del Parco, che contiene 1092 schede di specie presenti nell’oasi verde ed è a disposizione di tutti all’indirizzo: https://flora.parcocurone.it/flora/ Un premio che Villa ha voluto simbolicamente condividere con tutti gli studiosi botanici e universitari che l’hanno aiutata nel lavoro e tutti i colleghi Gev e i volontari che l’hanno supportata nel progetto.

Le premiazioni sono state effettuate dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza dell’attività delle Gev in Regione Lombardia. Durante la premiazione, il presidente Marco Molgora ha sottolineato il continuo impegno delle tute verdi per la corretta gestione della fruizione del Parco e l’educazione ambientale dei visitatori. Il Coordinatore Giovanni Zardoni ha infine ringraziato la Regione per il riconoscimento e l’Ente Parco per il continuo supporto dell’attività svolte sottolineando come il riconoscimento vada a tutta la famiglia delle guardie ecologiche del Parco.