Parco del Curone: dichiarato il periodo ad alto rischio incendio boschivo

Da mercoledì 11 è scattato l’alto rischio

Vietato accendere fuochi nei boschi o a meno di 100 metri di distanza da questi

MONTEVECCHIA – Da mercoledì 11 marzo è stato dichiarato il periodo ad alto rischio di incendio boschivo per la stagione invernale 2019. Lo ricorda il Parco di Montevecchia con una nota sottolineando il divieto di accensione, all’aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.

“Per tutta la durata del periodo di alto rischio su tutto il territorio regionale, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008. Per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda ai punti 4.2 “periodi a rischio di incendio boschivo” e 4.4 “divieti e sanzioni” del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020 – 2022, che individua il perimetro del Parco fra le aree ad alto rischio”.