Parco del Curone, ecco il calendario delle visite guidate con le Gev

Presentato l’altra sera a Cascina Butto il ricco programma di visite guidate promosso dalle Gev del Parco del Curone

Ecco il calendario completo delle uscite. Ce n’è per tutti gusti: dai trekking all’alba nel bosco passando per la scalinata aromatica

MONTEVECCHIA – Ce n’è per tutti i gusti, dal trekking per lago e monti all’uscita all’alba nel bosco fino alla scalinata aromatica senza dimenticare gli approfondimenti sulla flora e sulla fauna presenti all’interno del polmone verde della Brianza. Non a caso il presidente del Parco Marco Molgora ha parlato di un programma notevole, da far conoscere per valorizzare il lavoro svolto”. Si è tenuta venerdì sera a Cascina Butto la presentazione delle visite guidate programmate dalle Gev, guardie ecologiche volontarie, per il 2020.

Il primo appuntamento, ormai archiviato, è andato in scena domenica 26 gennaio con la visita, promossa dalla Gev Gianni Casonato, sulle tracce degli animali.

Ecco i prossimi appuntamenti, tutti a numero chiuso con prenotazione obbligatoria con iscrizione obbligatoria mandando una mail all’indirizzo gev@parcocurone.it