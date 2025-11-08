Parco del Curone: il 16 il trekking geologico tra le cave di Olgiate e la serie sedimentaria del San Genesio

L’iniziativa è a cura delle Gev e dei volontari del parco del Curone

Il trekking geologico è in programma per domenica 16 novembre

OLGIATE MOLGORA – Una giornata di trekking geologico tra le cave di Olgiate Molgora e la serie sedimentaria del San Genesio. La organizzano, per domenica 16 novembre, le Guardie ecologiche volontarie insieme ai volontari del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Partendo da Olgiate, si salirà verso il San Genesio per leggere sul terreno la storia della rocce lungo la serie sedimentaria. Verranno raggiunte anche le antiche cave di marna per osservare quello che resta dei manufatti legati all’attività estrattiva.

Il pranzo è al sacco sul San Genesio. A richiesta, i volontari prepareranno panini, taglieri, piatti caldi e bevande alla capanna degli alpini. Nel ritorno verrà fatta tappa a Campiano.

L’escursione è adatta a buon camminatori e impegnerà l’intera giornata, sviluppandosi su sentieri a tratti sconnessi e scivolosi.

Per partecipare è richiesto un contributo di 5 euro ad adulto. I minori devono essere sempre accompagnati da un familiare.

Il trekking è a numero chiuso e quindi è obbligatorio prenotarsi entro il 14 novembre mandando una mail a gev@parcocurone.it