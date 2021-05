I centri estivi sono rivolti a bambini della primaria e ragazzi delle scuole medie

Due le location individuate nel Parco del Curone: Ca’ Soldato e il centro visite di Cascina Butto

MONTEVECCHIA – Torna anche quest’anno l’appuntamento con Estate verde, i centri estivi promossi dal Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Rivolti ai bambini della scuola primaria e della secondaria di primo grado (nati nati dal 1.1.2007 al 31.12.2014), i centri estivi si svolgeranno a cadenza settimanale e di giorno, con frequenza giornaliera presso il Centro Parco Ca’ del Soldato e presso il Centro Visite di Cascina Butto.

Verranno formati gruppi da 7/8 bambini e ragazzi per un totale di 32 iscritti a settimana (suddivisi in 4 gruppi) a Ca’ Soldato e 16 iscritti a settimana (suddivisi in 2 gruppi) al centro Visite di Cascina Butto.

In conformità con le norme sanitarie vigenti al momento dell’iniziativa, qualora si rendesse necessario, i gruppi che si formeranno il primo giorno di frequenza (lunedì), verranno mantenuti per la durata dell’intera settimana, garantendo così l’isolamento dal resto dei ragazzi iscritti e dunque la soglia di sicurezza sanitaria richiesta.

Si richiede di portare pranzo, merenda e spuntini da casa. La giornata tipo prevede alle 8.45-9.00 accoglienza, dalle 9 alle 12.30 esplorazione del territorio, escursioni, laboratori itineranti all’aperto ed attività naturalistiche, artistiche, ludiche (in caso di necessità a rimanere al chiuso laboratori manipolativi conformi al distanziamento), dalle 12.30 alle 13.30 il pranzo per poi continuare, fino alle 16.30, l’esplorazione del territorio, le escursioni, i laboratori itineranti all’aperto ed attività naturalistiche, artistiche, ludiche (in caso di necessità a rimanere al chiuso laboratori manipolativi conformi al distanziamento). Merenda dalle 16.30 alle 17.30 e poi la conclusione della giornata entro le 18.

La metodologia educativa propria del gruppo di lavoro del Parco è quella dell’”imparare facendo”, per cui sotto la supervisione dell’adulto, il bambino attraverso l’esperienza in ambiente naturale impara a muoversi autonomamente organizzandosi ed auto-apprendendo sul campo. Tuttavia, essendo stato anche quest’anno scolastico difficile dal punto di vista relazionale, non potendo ancora dare libero sfogo alle attività di socializzazione, si inseriranno esperienze di tipo emotivo ed artistico. Si

prediligeranno sempre attività all’aperto, sia al mattino che al pomeriggio, offrendo la possibilità di fare pic-nic in luoghi differenti dalle sedi se le condizioni meteo lo permetteranno, ripiegando sull’utilizzo delle sale al chiuso esclusivamente in caso di pioggia, caldo eccessivo, o altre condizioni meteo avverse.

Le richieste di iscrizione potranno avvenire solo tramite la procedura on line accedendo all’apposito modulo di iscrizione presente sulla home page del sito ufficiale del Parco www.parcocurone.it

A seguito della conferma della possibilità di partecipazione da parte dell’Ente Parco, che verrà trasmessa dall’indirizzo ed_ambientale@parcocurone.it sarà necessario procedere al versamento della quota di partecipazione entro i termini stabiliti.

All’atto della richiesta di iscrizione si dovrà scegliere fra le due diverse possibilità

– Centro Parco – Ca’ Soldato

– Centro Visite – Cascina Butto

La quota settimanale di partecipazione è così definita: 90 euro primo figlio, 70 euro secondo e 50 euro terzo figlio. L’iscrizione potrà essere richiesta anche per più settimane.

In caso di richieste eccedenti la disponibilità, sarà riconosciuta priorità ai residenti dei Comuni del Parco ed ai bambini di famiglie monogenitoriali e verrà quindi considerato l’ordine di iscrizione.

Termine per la presentazione della richiesta iscrizione è di domenica 30 maggio per le settimane 14-18 giugno; 21-25 giugno; 28 giugno- 2 luglio; 5-9 luglio; 12-16 luglio. Termine domenica 13 giugno invece per le settimane 19-23 luglio; 26-30 luglio; 2-6 agosto; 9-13 agosto; 16-20 agosto; 23-27 agosto. Le richieste che perverranno successivamente alle date sopra indicate saranno prese in considerazione soltanto in caso di disponibilità di posti. La quota di iscrizione dovrà essere versata dopo la conferma dell’accettazione entro venerdì 11 giugno per gli iscritti alle settimane 14-18 giugno; 21-25 giugno; 28 giugno- 2 luglio; 5-9 luglio; 12-16 luglio entro mercoledì 30 giugno per gli iscritti alle settimane 19-23 luglio; 26-30 luglio; 2-6 agosto; 9-13 agosto; 16-20 agosto; 23-27 agosto. L’iscrizione si considererà completata al versamento della quota contributo richiesta. gli estremi per il versamento verranno comunicati esclusivamente alle famiglie dei bambini e ragazzi accettati. Le iscrizioni settimanali verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo consentito di partecipanti. La disponibilità posti sarà consultabile sulla home page del sito www.parcocurone.it