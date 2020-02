Parco del Curone: laboratorio per bambini sul mondo degli uccelli

Appuntamento domenica 23 febbraio a Cascina Butto con il laboratorio curato dagli educatori ambientali

Iscrizioni entro il 19 febbraio perché la partecipazione è gratuita ma i posti limitati

MONTEVECCHIA – Basterà portare con sé tanta fantasia e una manciata di arachidi con il guscio. E’ in programma il 23 febbraio la seconda domenica pomeriggio del 2020 dedicata a bambini e famiglie. L’appuntamento è a Cascina Butto, sede del Parco del Curone, alle 15.30 quando prenderà il via “A cielo aperto”, il laboratorio per continuare a scoprire il mondo dei piccoli uccelli. I più piccoli potranno infatti decorare un nido artificiale che poi porteranno a casa per aiutare specie come la Cinciarella a trovare un posto sicuro dove nidificare.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ma il numero di posti è limitato e perciò è necessario iscriversi online entro il 19 febbraio sul form:

https://forms.gle/z1caFZPQauHNzxRu5