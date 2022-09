Parco del Curone: navette e strade chiuse per evitare l’assalto di auto

Il servizio navetta dalla stazione di Cernusco verrà proposto gratuitamente la domenica

Confermata la chiusura di alcune strade di accesso al Parco del Curone da Olgiate e La Valletta

MONTEVECCHIA – L’obiettivo è sempre quello: far in modo che le auto vengano lasciate, il più possibile, fuori dai confini del Parco. Tornano in servizio da questo fine settimana e per tutto il mese di ottobre, i bus navetta per accompagnare i visitatori dalla stazione di Cernusco Merate fino al cuore dell’oasi verde brianzola. Il servizio sarà gratuito ed in funzione tutte le domeniche dalle 9.30 alle 17.30 con corse ogni 20 minuti circa permettendo ai fruitori di arrivare fino alla località Fornace di La Valletta Brianza, nel cuore della valle del Curone, da dove partiranno le navette di ritorno in stazione.

Una misura, quella confermata dall’ente con sede a Cascina Butto, volta a promuovere un accesso dolce e sostenibile al Parco, preso di mira, soprattutto in alcuni periodi dell’anno (come appunto l’autunno per via delle castagne), da molti gitanti.

Da qui il suggerimento di utilizzare le navette oppure di percorrere a piedi un tratto del sentiero 101

(link https://www.parcocurone.it/fruizione/sentieri/percorso.php?sent=1/ ) che attraversa boschi e costeggia il torrente Curone ed in poco meno di un’ora di cammino collega la stazione di Cernusco/ Merate con la Valle del Curone.

L’introduzione del servizio navette da parte del Parco, che sul tema dell’accessibilità ha anche commissionato uno studio ad hoc a un professionista, si inserisce in un quadro più organico di interventi presi di concerto con le amministrazioni comunali coinvolte. I Comuni di La Valletta e Olgiate hanno infatti confermato di agire in sinergia, collaborando con le rispettive Polizie locali per predisporre la chiusura di alcune strade, dal 1° ottobre al 15 novembre, nel pomeriggio del sabato e nella intera giornata di domenica e festivi.

In particolar modo, per quanto riguarda il Comune di La Valletta Brianza, la Valle del Curone tra la località Fornace e l’incrocio tra Via Spiazzo e Via Malnido (inclusa la strada per Galbusera Bianca e Nera) sarà chiusa il sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 e la domenica e festivi dalle 9.00 alle 17.00. La chiusura dei festivi nella stessa fascia orario interesserà anche la zona delle località Pianello e Bernaga (Via Peschiera, Via Curone, Via Pianello e Via Bernaga) nonché la zona di Lissolo (dal Monastero alla località Lissolo).

Per quanto riguarda Olgiate Molgora, la domenica e festivi saranno chiuse al traffico nella stessa fascia oraria la località di Beolco (dal 2/10 al 13/11) e di Mondonico (dal 9/10 al 13/11). Accesso consentito, oltre ai mezzi di servizio, di polizia e soccorso, dei proprietari e residenti, a coloro che dovranno raggiungere ristoranti, agriturismi ed aziende agricole.

L’esatta posizione delle chiusure stradali sarà delimitata da apposite transenne ed in caso di maltempo le chiusure potrebbero essere sospese.

Confermato anche la chiusura dell’Alta Collina a Montevecchia il sabato pomeriggio (dalle 14 alle 17) e la domenica (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17) con l’accesso garantito solo ai possessori del Montevecchia Pass e il servizio navetta, in questo caso a pagamento (costo 2 euro) la domenica, dalle 9 alle 18, con partenza dal parcheggio della casetta dell’acqua.