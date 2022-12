Parco del Curone: scambio di auguri con festa per la pensione di Maria Elena Sala

Oggi, venerdì, alle 13 la piccola cerimonia a Cascina Butto

Dopo 24 anni di “servizio” alla segreteria del Parco, Maria Elena Sala andrà in pensione a fine anno. Al suo posto Barbara Cavana

MONTEVECCHIA – Scambio di auguri con festeggiamento del traguardo della pensione per Maria Elena Sala oggi, venerdì, al Parco di Montevecchia e del Parco del Curone. I dipendenti, insieme al direttore Michele Cereda, al presidente Marco Molgora, ai consiglieri della comunità del Parco Giuseppe Sardi, Alberto Bassani e Mario Ghezzi al coordinatore delle Gev Giovanni Zardoni, si sono ritrovati a Cascina Butto per il tradizionale scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie.

L’occasione è anche servita per festeggiare Maria Elena Sala, che a fine anno cesserà l’incarico nella segreteria del Parco, svolto per ben 24 anni. Al suo posto, arriverà, tramite una procedura di mobilità, Barbara Cavana, attualmente in servizio al Comune di Casatenovo, conosciuta anche per l’impegno nell’ambito delle campagne ambientali di Plastic Free.

“Porterò con me un ricordo di tutti voi – le parole, commosse ed emozionate, della cernuschese Sala, che prima di arrivare a lavorare per il parco, aveva lavorato come commerciale alla Tessitura Galimberti di Osnago e alla Novacrome di Lomagna – . E vi auguro di continuare a lavorare, con impegno e simpatia, come avete fatto finora”.

Nel ringraziarla per l’impegno profuso in questi anni i colleghi l’hanno omaggiata con un corbezzolo, pianta indice di ospitalità (“Come sei sempre stata con noi”), un weekend di tre giorni nella città d’arte di Ravenna e alcune fotografie con degli scorci suggestivi del Parco. Anche il direttivo non è voluto essere da meno regalando un cesto di prodotti.