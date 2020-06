Parco del Curone, tanti i ragazzi iscritti al centro “Estate verde”

Da lunedì scorso Cascina Butto e Ca’ Soldato stanno ospitando le attività del progetto “Estate verde”

Sotto la supervisione di una guida, i ragazzi stanno svolgendo laboratori itineranti all’aperto e attività naturalistiche con un occhio di riguardo alle esperienze di tipo emotivo e artistico

MONTEVECCHIA – Due sedi, tanti iscritti e altrettanta voglia di trascorrere delle giornate in mezzo alla natura rispettando le norme di distanziamento fisico imposte dall’emergenza sanitaria in atto. Hanno preso avvio lunedì le attività dell’Estate verde, centro estivo promosso dal Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Ai ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi, vengono proposte attività che spaziano dall’esplorazione del territorio alle escursioni, passando per i laboratori itineranti all’aperto fino alle attività naturalistiche con la possibilità di svolgere laboratori manipolativi al chiuso in caso di maltempo.

Attività all’aperto partendo da Ca’ Soldato e Cascina Butto

L’idea degli organizzatori è stata quella di privilegiare le attività all’aperto, sia a Cascina Butto che a Ca’ Soldato (attrezzate comunque per ospitare iniziative al chiuso in caso di brutto tempo), puntando su una metodologia educativa che è quella dell’imparare facendo. L’obiettivo è infatti quello di fornire l’occasione al bambino, sotto la supervisione dell’adulto, di imparare a muoversi autonomamente attraverso l’esperienza in ambiente naturale. Data la particolarità di quest’estate, contraddistinta da una ripresa solo parziale delle attività di socializzazione, verrà dato grande risalto anche ad esperienze di tipo emotivo ed artistico. Previsto, come da protocollo, il triage di accoglienza e l’accesso scaglionato.

Tanti iscritti

La proposta, diffusa dal Parco guidato dal presidente Marco Molgora, ha intercettato il favore delle famiglie brianzole. Numerosi sono infatti gli iscritti ai centri estivi. La prima settimana, ovvero quella in corso, ha fatto registrare 44 iscritti complessivi, suddivisi in due gruppi (13 iscritti) per la giornata intera e per la mattina e due gruppi al pomeriggio da 8 partecipanti. Numeri in crescita per la settimana dal 22 al 26 giugno con 54 bambini partecipanti divisi in 2 gruppi (14 iscritti) per il full time, 3 gruppi (19 iscritti) per la mattina e 3 gruppi (21 iscritti) per il pomeriggio. Sono invece 40 gli iscritti per la terza settimana, in programma dal 29 giugno al 3 luglio con 14 iscritti (2 gruppi) per la giornata intera, 5 iscritti (1 gruppo) al mattino e 21 iscritti (3 gruppi) al pomeriggio.

Ultimi posti per luglio e agosto

“Per i mesi di luglio e agosto stiamo raccogliendo le iscrizioni e sollecitiamo chi fosse interessato a comunicare in fretta la propria decisione in quanto abbiamo già molte richieste” conclude soddisfatto il presidente Molgora.

L’iniziativa è rivolta ai bambini della scuola primaria ed ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, nati dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2013. Per chi si iscrive all’intera giornata è previsto il pranzo al sacco da casa. Le richieste di iscrizione potranno avvenire solo tramite la procedura on line accedendo all’apposito modulo di iscrizione presente sulla home page del sito ufficiale del Parco www.parcocurone.it