Parco del Curone: volontari Plastic free in azione con Park Clean Up

MONTEVECCHIA – Oltre 1,2 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. È il “bottino” di Park Clean Up, l’iniziativa promossa da Plastic Free Onlus, l’associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, che ha coinvolto duecento volontari entrati in azione nei parchi regionali lombardi lo scorso weekend. Un evento che ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia e che ha unito la scoperta dei luoghi naturalistici del territorio lombardo alla sensibilizzazione sul contrasto all’inquinamento sino alla pulizia ambientale vera e propria.

“Park Clean Up è stata innanzitutto un invito a tutti i cittadini a scoprire le bellezze che la natura del nostro territorio ci offre: dalle tante specie botaniche, penso alla rosa canina, sino agli animali selvatici e agli uccelli come l’usignolo – dichiara Andrea Barcellesi, vice referente regionale Plastic Free – Al contempo, però, si è potuto comprendere purtroppo quanti rifiuti si celano anche in ambienti che sembrano apparentemente indenni: nelle pulizie ambientali lungo i corsi d’acqua è emerso il quadro peggiore mentre nelle passeggiate ecologiche sono stati rimosse le cartacce o la plastica monouso sintomi del passaggio dell’uomo. Alla raccolta abbiamo sempre accompagnato la sensibilizzazione dei visitatori dei parchi che, in tantissimi, oltre a plaudire alle nostre attività, ci hanno fermato chiedendo informazioni e approfondimenti. L’auspicio è che – conclude Andrea Barcellesi – sempre più gente si avvicini e diventi sensibile alle tematiche ambientali: anche un piccolo contribuito, magari partendo dai semplici gesti quotidiani, può far tanto per il futuro dei nostri territori”.

Park Clean Up si è svolto in otto parchi regionali della Lombardia: Parco Nord a Sesto San Giovanni (Milano), al Parco dei Colli Bergamaschi, nel Parco del Serio a Martinengo (BG), nel Parco dell’Oglio Nord a Rudiano (BS), nel Parco del Curone a Montevecchia, nel Parco del Ticino a Pavia, nel Parco del Mincio a Mantova e nel Parco Adda Nord a Cassano d’Adda (MI).