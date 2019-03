CASATENOVO – E’ stata inaugurata oggi, venerdì, presso lo showroom di Penati Auto a Casatenovo la prima tappa di #Parini40, la mostra itinerante realizzata in occasione del 40° anniversario del Liceo Parini Barzanò.

Un’occasione unica per ripercorrere la storia del Liceo grazie alle numerose fotografie trovate in archivio che, unite agli articoli di giornali usciti negli ultimi 40 anni, rappresentano un patrimonio dal grande valore affettivo. Penati Auto, realtà attiva sul territorio da oltre 80 anni, ha deciso di ospitare la mostra #Parini40 per il forte legame che ha con il territorio e con il sostenere realtà virtuose.

“Siamo molto legati al territorio ed orgogliosi di credere fin dal 1930 nel Made in Italy nel mondo e nel talento italiano. Abbiamo deciso di ospitare la prima tappa della mostra per la condivisione di valori quali il sostengo verso le nuove generazioni. Il liceo brianzolo ha sempre rappresentato infatti un’istruzione di qualità” dichiarano da Penati Auto. Una realtà altrettanto storica sul territorio, dove è presente con 4 sedi (Casatenovo, Arcore, Cernusco Lombardone e Merate). “All’affezionata clientela che visiterà la mostra siamo felici di riservare trattamenti privilegiati e la Penati Card Oro in omaggio per 5 anni di sconti e servizi”.

La mostra resterà allestita fino al 25 marzo dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Lo showroom di Penati Auto a Casatenovo è in Via Generale Sirtori 14.