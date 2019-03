Inaugurazione al De Andrè con la mostra “Lo sguardo altrove”

Attesi Rumiz, Pistolato, Casolo e Freppaz: ecco gli appuntamenti dal 17 al 23 marzo

OSNAGO – Sedici appuntamenti per vivere la primavera con le storie di Iterfestival, il festival letterario promosso da Villa Greppi con la collaborazione di Lo Sciame Libri di Arcore. Si comincia domenica 17 marzo con un evento a metà tra arte e poesia. In programma per le 16.30 allo Spazio De André di Osnago, infatti, l’inaugurazione sia dell’intera kermesse che della mostra di opere di Matteo Volpati, allestita proprio all’interno del teatro brianzolo.

Inaugurazione con una mostra

Un’esposizione, “Lo sguardo altrove”, nata dall’incontro tra lo scultore e il poeta Guido Lopardo e in cui le affinità tra le rispettive discipline si fanno inaspettatamente esplicite. Pur con linguaggi diversi, entrambi gli artisti si occupano, infatti, di temi scomodi, di povertà, di emarginazione, di mondi abitati da persone rese invisibili dalla frenesia della società.

In mostra a Osnago, quindi, una ventina di opere di Volpati, in occasione dell’inaugurazione arricchite dalla presentazione (alle 17) delle poesie di Lopardo raccolte nel suo “In dubio pro reo. Diciotto poesie civili e una d’amore”. L’evento vedrà la partecipazione anche dell’attrice Paola Donati e del critico letterario Marco Bellini.

Giovedì 21 doppio appuntamento a Monticello

Giovedì 21 è la volta, invece, di Monique Pistolato, protagonista di un doppio appuntamento a Monticello Brianza. La scrittrice francese di nascita, ma italiana di formazione, terrà prima, alle 17, il laboratorio “lettura e scrittura per ragazze e ragazzi” nell’Antico Granaio di Villa Greppi.

In serata sarà poi ospite della biblioteca dove dalle 21 presenterà il suo libro “Bum bum. Le prime volte dell’amore. Storie”. Un volume, questo, che prova a rispondere ad alcuni dubbi frequenti, da come parlare di educazione sentimentale ai ragazzi del terzo millennio a come spiegare l’amore a una figlia o a uno studente senza il rischio che le parole diventino sabbie mobili.

Venerdì 22 appuntamento a Lesmo

Ci si sposta a Lesmo, precisamente nella sala consiliare, venerdì 22 alle 21, quando ospiti di Iterfestival saranno lo scrittore e docente di Storia del cinema all’Istituto europeo del design (IED) Francesco Casolo e il nivologo, esperto di suoli in alta quota e professore associato dell’Università di Torino Michele Freppaz, autori del libro “I giorni della neve”. Unendo osservazione scientifica e vita quotidiana, nostalgia e spirito d’avventura, incanto romantico e fotografica descrizione dei meravigliosi ambienti naturali della Valle d’Aosta, i due autori regalano uno sguardo ampio e non idealizzato su ciò che la montagna oggi è realmente.

Il 23 Rumiz a Besana

Chiude la prima settimana di festival, infine, uno dei nomi di maggiore richiamo di questa terza edizione: si tratta del giornalista triestino Paolo Rumiz, sabato 23 (alle 17) ospite a Villa Filippini di Besana in Brianza per parlare del suo nuovo libro, “Il filo infinito”.

Un volume in uscita nelle librerie a marzo e primo di un dittico dedicato all’Europa, alle sue origini e al suo futuro. Un viaggio alla scoperta di monasteri e abbazie dall’Atlantico fino alle sponde del Danubio, un percorso che è prima di tutto una navigazione interiore.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DI ITERFESTIVAL